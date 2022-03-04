Битва за Энергодар продолжается уже более часа: ВСУ держат оборону

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Энергодар. Однако ВСУ держат оборону города.

Об этом в 01:01 часов 4 марта сообщил Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов.

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Уже более часа на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. Наши ВСУ держат оборону,

– написал чиновник.

Известно о пострадавших, но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах назвать трудно.

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