Битва за Энергодар продолжается уже более часа: ВСУ держат оборону
4 марта 2022 , 01:20Читати новину українською
Источник:Дмитрий Орлов в телеграме
Российские оккупанты продолжают пытаться захватить Энергодар. Однако ВСУ держат оборону города.
Об этом в 01:01 часов 4 марта сообщил Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов.
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Уже более часа на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. Наши ВСУ держат оборону,
– написал чиновник.
Известно о пострадавших, но точное их количество и состояние в данных обстоятельствах назвать трудно.
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