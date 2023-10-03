Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что пока нельзя говорить о полной победе над Черноморским флотом России.

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Захватчики имеют еще достаточно кораблей разного класса: от тяжелых фрегатов – до рабочих подлодок и малых кораблей-ракетоносителей.

Каждый такой корабль – 8 пусковых установок. Мы все очень хорошо видели, как работает "Калибр". Они еще могут выходить в центр акватории Черного моря и наносить удары.

– заметил Черник.

Несмотря на это, удалось добиться определенного паритета. Оккупанты осознают, что все их суда в Черном море теперь находятся под угрозой. И первый шаг к великой битве за Крым все же начался.

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Нужны дальнобойные ракеты

Как подчеркнул Черник, чтобы битва за Крым по-настоящему началась, нужно достаточное количество дальнобойных ракет как наземного, так и авиационного базирования. Тогда наконец-то будет возможность положить Крымский мост.

Крымский мост – главная артерия. Особенно в части железнодорожной ветки. Ее можно уничтожить только крупными ракетными залпами. Не 1–2 ракеты, которые положат секцию. Они тогда ее отремонтируют. Надо положить несколько сотен метров и взять все под огневой контроль. Чтобы любые ремонтные суда, которые брались за восстановление, также были уничтожены. Первый точный выстрел должен быть очень качественным,

– подчеркнул Черник.

Именно тогда можно будет утверждать, что большое сражение за Крым уже началось. Для украинских военных очень важно покончить с Керченским мостом.

Ситуация в Крыму: коротко