Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що поки не можна говорити про повну перемогу над Чорноморським флотом Росії.

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Загарбники ще мають достатньо кораблів різного класу: від важких фрегатів – до робочих підводних човнів та малих кораблів-ракетоносіїв.

Кожен такий корабель – 8 пускових установок. Ми всі дуже добре бачили, як працює "Калібр". Вони ще можуть виходити в центр акваторії Чорного моря та завдавати удари,

– зауважив Черник.

Попри це, вдалося досягнути певного паритету. Окупанти усвідомлюють, що всі їхні судна в Чорному морі тепер перебувають під загрозою. І перший крок до великої битви за Крим все ж таки вже почався.

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Потрібні далекобійні ракети

Як наголосив Черник, щоб битва за Крим по-справжньому почалася, потрібна достатня кількість далекобійних ракет як наземного, так і авіаційного базування. Тоді нарешті буде змога покласти Кримський міст.

Кримський міст – головна артерія. Особливо в частині залізничної гілки. Її можна знищити тільки великими ракетними залпами. Не 1 – 2 ракети, які покладуть секцію. Вони тоді її відремонтують. Треба покласти кількасот метрів та взяти все під вогневий контроль. Щоб будь-які ремонтні судна, які бралися б за відновлення, також були б знищені. Перший влучний постріл має бути дуже якісним,

– наголосив Черник.

Саме тоді можна буде стверджувати, що велика битва за Крим вже почалася. Для українських військових надзвичайно важливо покінчити з Керченським мостом.

Ситуація в Криму: коротко