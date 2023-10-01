Про дивні танці окупантів навколо цього мосту в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук – передає 24 Канал. Також він розповів, чому всі так чекають на німецькі ракети Taurus.

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Вразливий Кримський міст

Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни намагаються всіма силами забезпечити захист Керченського мосту. Зокрема, вони вивели у Чорне море кораблі прикордонної служби. Окрім цього, росіяни вдаються до цікавої тактики – у разі найменшої ймовірності загрози окупанти перекривають Кримський міст повністю.

Такий цікавий міст, по якому можна їздити половину доби максимуму. Періодично, за будь-якої небезпеки, як вони вважають, повністю зупиняється рух, ретельно всіх перевіряють,

– розповів Плетенчук.

Речник додав, що логістичний хаб з нього виходить умовний – якщо говорити про цивільних. Росіяни нібито саме в їх інтересах збудували його. Однак це всі розуміють, що це об'єкт військової інфраструктури – він діє для забезпечення армії у Криму та на Півдні України.

Цікаво! Окупанти перекрили рух автомобільного транспорту Кримський мостом й 1 жовтня – прямо на День захисників та захисниць. Виявилося, що тривога була недаремною – у Джанкої місцеві повідомили про вибухи.

Дмитро Плетенчук розповів, що з наявних йому данних німецькі ракети Taurus можуть ближче познайомитися з Кримським мостом, аніж британські чи французькі аналоги. Вони мають іншу систему наведення, однак у всьому іншому вони практично однакові. Проте саме ця модернізація грає значну роль.

Удар по логістиці окупантів