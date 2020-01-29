Битва олигархов: Коломойский отсудил у Ахметова и Новинского более 1,3 миллиарда гривен

Верховный Суд обязал Южный горно-обогатительный комбинат выплатить подконтрольной олигарху Коломойскому компании "Спирит Финанс" 1,3 миллиарда гривен.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщает агентство "Украинские Новости" со ссылкой на постановление Верховного Суда.

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В течение 2019 года суды удовлетворили иск ООО "Спирит Финанс" в ЮГОК, взыскав с него в пользу истца 1,3 миллиарда гривен. Эта сумма – дивиденды плюс проценты и инфляционные потери.

Отметим, что в мае 2019 года олигарх Игорь Коломойский публично пригрозил "деолигархизацией" Ринату Ахметову.

В то же время, через месяц близка к Ахметову партия "Оппозиционный блок" объявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с рядом партий, в том числе "Возрождение" и "Доверяй делам", близких к Коломойскому.

Что известно о ЮГОК

Южный ГОК является одним из крупнейших производителей железной руды в Украине.



Компания контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее 50% компании владел российский олигарх Роман Абрамович.