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      Битва олигархов: Коломойский отсудил у Ахметова и Новинского более 1,3 миллиарда гривен

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      Коломойский выиграл суд у Ахметова / oligarh.media

      Верховный Суд обязал Южный горно-обогатительный комбинат выплатить подконтрольной олигарху Коломойскому компании "Спирит Финанс" 1,3 миллиарда гривен.

      Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщает агентство "Украинские Новости" со ссылкой на постановление Верховного Суда.

      Интересно: Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и "Приватбанка"

      В течение 2019 года суды удовлетворили иск ООО "Спирит Финанс" в ЮГОК, взыскав с него в пользу истца 1,3 миллиарда гривен. Эта сумма – дивиденды плюс проценты и инфляционные потери.

      Отметим, что в мае 2019 года олигарх Игорь Коломойский публично пригрозил "деолигархизацией" Ринату Ахметову.

      В то же время, через месяц близка к Ахметову партия "Оппозиционный блок" объявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с рядом партий, в том числе "Возрождение" и "Доверяй делам", близких к Коломойскому.

      Что известно о ЮГОК
      Южный ГОК является одним из крупнейших производителей железной руды в Украине.

      Компания контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее 50% компании владел российский олигарх Роман Абрамович.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Решение суда Верховный суд Украины Вадим Новинский Ринат Ахметов Игорь Коломойский
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