Битва олігархів: Коломойський відсудив у Ахметова і Новинського понад 1,3 мільярда гривень

Верховний Суд зобов'язав Південний гірничо-збагачувальний комбінат виплатити підконтрольній олігарху Коломойському компанії "Спірит Фінанс" понад 1,3 мільярда гривень.

Постанова набирає законної сили з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не підлягає. Про це повідомляє агентство "Українські Новини" із посиланням на постанову Верховного Суду.

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Протягом 2019 року суди задовольнили позов ТОВ "Спіріт Фінанс" до Південного ГЗК, стягнувши з нього на користь позивача 1,3 мільярда гривень. Ця сума – дивіденди плюс відсотки і інфляційні втрати.

Відзначимо, що у травні 2019 року олігарх Ігор Коломойський публічно пригрозив "деолігархізацією" Ринату Ахметову.

Водночас, через місяць близька до Ахметова партія "Опозиційний блок" оголосила, що братиме участь у дострокових парламентських виборах спільно з низкою партій, у тому числі "Відродження" і "Довіряй справам", які близькі до Коломойського.

Що відомо про Південний ГЗКПівденний ГЗК є одним з найбільших виробників залізної руди в Україні.



Компанія контролюється групою "Метінвест" Рината Ахметова і Вадима Новинського. Раніше 50% компанії володів російський олігарх Роман Абрамович.