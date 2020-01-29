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      Битва олігархів: Коломойський відсудив у Ахметова і Новинського понад 1,3 мільярда гривень

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      Коломойський виграв суд у Ахметова / oligarh.media

      Верховний Суд зобов'язав Південний гірничо-збагачувальний комбінат виплатити підконтрольній олігарху Коломойському компанії "Спірит Фінанс" понад 1,3 мільярда гривень.

      Постанова набирає законної сили з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не підлягає. Про це повідомляє агентство "Українські Новини" із посиланням на постанову Верховного Суду. 

      Цікаво: Справа на 7,6 мільярда гривень: олігарх Коломойський виграв суд проти НБУ і "Приватбанку"

      Протягом 2019 року суди задовольнили позов ТОВ "Спіріт Фінанс" до Південного ГЗК, стягнувши з нього на користь позивача 1,3 мільярда гривень. Ця сума – дивіденди плюс відсотки і інфляційні втрати. 

      Відзначимо, що у травні 2019 року олігарх Ігор Коломойський публічно пригрозив "деолігархізацією" Ринату Ахметову.

      Водночас, через місяць близька до Ахметова партія "Опозиційний блок" оголосила, що братиме участь у дострокових парламентських виборах спільно з низкою партій, у тому числі "Відродження" і "Довіряй справам", які близькі до Коломойського.

      Що відомо про Південний ГЗКПівденний ГЗК є одним з найбільших виробників залізної руди в Україні.

      Компанія контролюється групою "Метінвест" Рината Ахметова і Вадима Новинського. Раніше 50% компанії володів російський олігарх Роман Абрамович.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Ігор Коломойський Рінат Ахметов Вадим Новинський Верховний суд України Рішення суду
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