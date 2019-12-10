Битва за Иодзиму: как США стала причиной падения Японской империи
Битва за остров Иодзима стала первой военной операцией американцев на японской территории. Захватить его планировали за четыре дня. Тапонский гарнизон отбивался дольше трех недель. В начале 1945 года Иодзима стал местом, где растаяли последние шансы Империи Восходящего Солнца избежать разгромного поражения во II Мировой Войне.
Предпосылки распада Японской империи
Иодзима сегодня – пустой извне, но покрытый славой пустой кусок скалы посреди океана. В начале 1945 года он стал первым из островов канонической японской территории, которую штурмовали американские силы. Эта битва положила начало падению империи Восходящего Солнца.
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Японская экспансия на Запад началась с Манчжурской операции в 1931 году. Императорские войска были в Индокитае, захватили Филиппины и Индонезию. На пике своего могущества, в 1942 году, Япония фактически контролировала Тихий Океан, впрочем удержать стратегическое преимущество в боях против военно-морских Сил США японцы не смогли.
Японская экспансия на запад
По состоянию на осень 1944 года Япония оказалась на грани катастрофы. Американцы уже закрепились на Марианских островах и проводили зачистку Филлипин. Тихоокеанский Фронт неуклонно приближался к границам Японии
Иодзима считалась канонической японской территорией, поэтому защищать ее было конечно нужно. И потеря территории, помимо стратегической ценности, это также был большой деморализационный фактор для императорской Японии, которая на то время уже терпела поражение за поражением на всех фронтах, и вопрос конца войны был вопрос времени,
– рассказал Максим Баглей, исследователь истории, ветеран АТО
Новые американские бомбардировщики Б-29, вылетая из Сайпана, пытались совершать налеты на Японию, но из-за расстояния делать это было очень трудно.
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Стратегические бомбардировщики, из-за большого расстояния, брали меньше бомбовой нагрузки. Вместо 10 тысяч тонн, которые они могли брать на борт загружали лишь 3 тысячи тонн, остальное добирали горючим. Это была одна проблема. Другая заключалась в том, что истребители, которые должны сопровождать такие бомбардировщики, не имели потенциала, чтобы летать с ними на такие расстояния. Они нуждались в дозаправке.
Американские бомбардировщики Б-29
Бомбардировщики летали на высоте 7-10 километров и это уменьшало точность ударов. Поэтому при выборе следующего плацдарма для наступления, в расчет брались именно потребности авиации. Среди вариантов рассматривались удар на Формозу (нынешний остров Тайвань), Окинаву или Иодзиму. В конце концов выбрали последний.
На Иодзиме была радиолокационная станция, которая перехватывала разговоры американских бомбардировщиков и предупреждала о налетах. Японцы, понимая логику американского наступления, с лета 1944 начали подготовку обороны острова Иодзима.
Бои за остров Иодзима: хитрости и стратегии воюющих сторон
В начале войска США планировали уничтожить остров вообще.
Американцы колебались можно ли сделать взрывы посередине острова, чтобы не дать возможность построить там новые аэродромы или использовать уже имеющиеся аэродромы
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Удержать миф о непобедимой Империи и задержать американцев, Токио поручил Тадамити Курибаяси. Он был одним из тех японских генералов, которые хорошо знали и особенности, и мощь вражеского войска.
Генерал Тадамити Курибаяси
Еще до войны Курибаяси был военным атташе в США, а затем в Канаде. Он выступал против войны с США, потому что понимал несоразмерность ресурсов США и Японии, но пойти против приказа не мог, поэтому выполнял его.
Курибаяси понимал, что шансы победить американцев в открытом бою нереальны. Единственное, что оставалось – выиграть время. Максимально задержать и обескровить врага.
"Если удастся нанести американцам значительные потери, Вашингтон дважды подумает начинать ли следующую атаку на японскую территорию",
– писал Курибаяси за месяц до начала битвы за Иодзиму.
В течение осени было построено 30 километров туннелей под островом, были использованы природные пещеры, пробиты новые туннели, для работы использовали цемент и вулканический пепел, что, в итоге, давало стойкий бетон. Такие перекрытия имели толщину по 2 метра.
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Поверхность острова покрыта минными полями, танки превратили в неподвижные огневые точки. Американская разведка до последнего не имела точных данных ни о численности японцев на острове, ни о вооружении Иодзими
Позиции были хорошо замаскированы, прикрывали друг друга, пляжи простреливались и тяжелая артиллерия была прикрыта от атак с воздуха
Позиции японской армии
Американские бомбардировщики появились над Иодзимой в декабре 1944
Как развивался бой дальше смотрите видео программы Конфликты за 10 декабря 2019 года
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