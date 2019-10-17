Мафия против фашистов: почему битва за Сицилию определяла судьбу Италии

Летом 1943 года началась битва за Сицилию. Чтобы победить в ней, союзники обратились за помощью к итальянской мафии. Успех британо-американских войск на острове ускорил падение одного из главных союзников Третьего Рейха. И гангстеры сыграли в этой победе не последнюю роль.

Операция "Хаски": Сицилию планировали взять в тиски

Сицилию защищали 450 000 человек (315 000 итальянцев и 90 000 немцев). Десант алиантов был меньше и насчитывал 350 тысяч. Но ни это, ни поддержка местного населения не обеспечили союзникам легкой прогулки. Удерживать Сицилию под фашистскими флагами удалось в течение 38 дней жаркого лета 1943 года.

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Сицилию планировали взять в тиски. Британцы и американцы должны были десантироваться одновременно в нескольких местах. Сначала воздушный десант забросили в глубину острова, а дальше им на помощь шла с моря пехота, чтобы под прикрытием флота сломить сопротивление береговой линии фашистов. Операции присвоили криптоним ХАСКИ. Название северной породы псов, умеющих быстро тянуть сани – хорошо подходило для первого стремительного удара в Европе по нацистам.



Операция "Хаски"

Уже на первом этапе подготовки началось соперничество между британским генералом Бернардом Монтгомери и американским визави Джорджем Паттоном. Паттон был сторонником стремительных отчаянных атак. Монтгомери славился осторожностью. Американцы предлагали ударить по Сицилии с юга и севера, чтобы дезориентировать врага. Но окончательно было утверждено предложение Монтгомери. Оно заключалось в минимальном расстоянии десантирований, чтобы потом легче было объединить силы для усиления окончательного удара. Соперничество между Монтгомери и Паттоном со временем снова проявится при высадке союзников в Нормандии и будет продолжаться до конца войны.

Атака на Сицилию началась в ночь с 9 на 10 июля. На то время это была самая масштабная операция по десантированию как морским, так и воздушным путем.

Союзники привлекли:

4000 летательных аппаратов, более 2775 транспортных кораблей, 14 000 транспортных средств, 400 танков, 1800 артиллерийских единиц, огромное воздушное и военно-морское прикрытие.

Двойной удар пришелся на юг острова. Операция "Хаски" стала самой масштабной по размеру зоны высадки и количеству дивизий, выведенных на берег в первый день. Десантирование происходило на линии длиной 169 километров.

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С самого начала планы алиантов срывались. Из-за ураганного ветра военные сбивались с курса. Парашютисты приземлялись в других местах, чем было согласовано ранее. Часть планеров вообще разбилась в море. Сильный ветер и непроходимые пляжи осложнили десантирование с моря.

Итальянские подразделения, которые решительно пытались не допустить высадку и сопротивлялись, практически, прошли через настоящую бойню. Дивизии Ливорно удалось остановить атаку и заставить генерала Паттона приостановить наступление на Мессину

– рассказал Алессандро Кали.

Это была наибольшая контратака итальянских и германских сил во время сицилийской кампании. Далее было отступление. Немцы, понимая, что Сицилию не удержать, начали отходить на север и эвакуировались на территорию континентальной Италии.

Роль мафии

О Сицилии в то время мало что было известно, и к гражданскому населению относились с подозрением. Для союзников все сицилийцы были фашистами.

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Джордж Паттон был фанатом своего дела и ценил силу. Перед Сицилийской кампанией он приложил большие усилия, чтобы вымуштровать солдат перед реальным боем. В своих речах запомнился призывами к своим людям быть более всего смелыми и безжалостными.



Джордж Паттон

На четвертый день Сицилийской кампании подчиненные Паттона расстреляли семьдесят шесть безоружных военнопленных итальянцев и немцев. Инцидент вошел в историю, как Бискарская резня, и испортил репутацию американских солдат, которые имели имидж освободителей.

О трагической судьбе пленных на Сицилии иногда ходили страшные слухи. На стороне победителей служили части, комплектуемые колониальными войсками.

Среди участников операции "Хаски" было немало солдат с итальянскими корнями, а также выходцев из Сицилии. Это облегчало установление новой власти. Эти трагические события изображены в драме "Чочара". За роль матери, столкнувшейся с жестокостью победителей, Софи Лорен получила "Оскар".



Софи Лорен в фильме "Чочара"

После того, как линия фронта передвинулась на север, на Сицилии проснулась мафия. Платой за помощь союзникам была власть. Третья сила после гражданско-военных администраций, которая кое-где была наиболее авторитетной – это люди, связанные с криминалитетом.

Черный рынок, похищения людей, право на силу – Сицилия и после изгнания власти фашистов не перестала жить в страхе. Мафиози открыто работали при военных администрациях. Обычно, они были переводчиками при американских офицерах.

Чарли Полетти был председателем военно-гражданской администрации на Сицилии. С ним всегда был в качестве консультанта правая рука Лаки Лучанодон и Вито Дженовезе. Они контролировали трафик продуктов и пищи. А она тогда была дороже золота.



Чарли Полетти

Мафия контролировала все. Победа над фашизмом и нацизмом стала переходным звеном в процессе прихода к власти криминала. Помощь союзникам добавляла сил "Коза Ностре" и увеличивала ее влияние на социальную, экономическую и политическую жизнь юга Италии.

Американская мафия "Коза Ностра": смотрите видео

Там, где было войско, там были деньги. А где были деньги, там была мафия. От теневых лидеров зависело, кто сегодня будет есть досыта и развлекаться до утра. По свидетельству одного из представителей военно-гражданской администрации союзников, сицилийцы разочаровались и в новой власти, и в администрации военных, которые не только не могут противостоять мафии, но даже позволяют манипулировать собой.

За время при власти фашистов мафия не была полностью ликвидирована, но была под контролем. Это был баланс, которого не хватило в Италии после того, как началось сотрудничество американского правительства и мафии после Второй Мировой.

Архивы свидетельствуют, что сицилийское общество после войны разделилось. Консерваторам, в частности мафии, противостояли коммунисты. Их влияние и роль росли. Они умело играли на обещаниях быстро построить счастье для каждого – и для американцев, и для британцев. То, что Италия может покраснеть – не предвещало ничего хорошего. Поэтому на их фоне антифашист и антикоммунист Виццини Калоджеро был идеальным союзником.

Дон Кало был реалистом, поэтому выступал против. За оказанную помощь алианты помогли ему легально избраться мэром городка Вилальба, а также присвоили боссу почетное звание полковника армии США.



Дон Кало

История закончилась успешной политической карьерой и кондитерской фабрикой, на которой под прикрытием конфет мафия завозила в США наркотики.

Когда Лаки Лучано депортировали в Италию, Дженовезе постепенно его заменил на посту босса, то есть лидера итальянско-американской мафии. Согласно официальным данным, которые публиковала итальянская и американская полиция, Вито Дженовезе в Нью-Йорке и Калджеро на Сицилии организовывали трафик наркотиков через Атлантику.

Впоследствии сотрудничество "Коза Ностры" с американскими военными еще долго будет давать о себе знать штатовскому правосудию. Но это все происходило уже после войны. А по состоянию на 1943 год сотрудничество с мафией никто не воспринимал негативно. Выиграть войну невозможно в белых перчатках.

Стратегически шестинедельная сицилийская операция достигла первоочередных целей и плавно перешла в итальянскую кампанию. Впервые с 1941 года удалось разблокировать средиземноморские торговые пути. Взятие Сицилии фактически определило дальнейшую судьбу всей страны.

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Через 4 дня после падения Палермо, 26 июля Национальный совет фашизма сверг Муссолини, его впоследствии арестовали, а затем казнили. Италия начала искать пути выхода из военных действий на стороне Гитлера, а в октябре Рим официально объявил Берлину войну.