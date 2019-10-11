Операция "Хаски" – мафия против фашистов

Летом 1943 года началась битва за Сицилию. Чтобы победить в ней союзники обратились за помощью к итальянской мафии. Успех британо-американских войск на острове ускорило падение одного из главных союзников Третьего Рейха. И гангстеры отыграли в этой победе не последнюю роль.

Сценарии развертывания силы в европейском "театре" боевых действий

Американцы и британцы совместно с французскими частями зажали африканский корпус Роммеля возле Туниса. Полный разгром нацистов в Северной Африке стал лишь вопросом времени.

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На Тихоокеанском Фронте американская армия заканчивала победой большую битву за Гуадалканал. На Востоке сокрушительное поражение надвигалось на гитлеровские войска под Сталинградом. Идеальные условия, чтобы начинать тщательно готовиться к удару по нацистах в континентальной Европе.

Солнце, пальмы, океан. Краткий салют страже, и можно идти дальше. Впереди встреча исторического масштаба. Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт встретились в Касабланке. Это было начало 43-го,

– сказал исторический эксперт по Второй мировой войне сицилиец Алессандро Кали.

Североафриканский плацдарм предусматривал несколько возможных сценариев дальнейшего развертывания силы в европейском "театре" боевых действий.

"То, что Британия и США смогут победить итальянцев – сомнений не было. Все зависело, какими будут масштабы помощи немцев. Поэтому они рассматривали несколько возможных сценариев", – отметил редактор исторического портала WAS Дмитрий Раевский.

Не могу сказать, будет ли следующий удар через Норвегию, через Нидерланды, может во Франции, а может на Сардинии или Сицилии, а может в Польше... Или в нескольких пунктах одновременно... Я не могу сказать, когда. Или где. Объединенные страны осуществят следующий удар. Но следующий удар точно будет,

– отметил тогда президент США 1933 – 1945 годов Франклин Делано Рузвельт.



Рузвельт во время речи

Анализ рисков, проведенный разведкой, подсказывал, что наилучшие перспективы вырисовываются в Италии.

"Италия была слабым государством. Это не нацистская Германия с иерархией и прочной армией. Это было довольно разваленное государство с крепким движением сопротивления. Не было единства в самой фашистской партии. А летом 1943 года соратники Муссолини его снимут и арестуют", – рассказал редактор исторического портала WAS Дмитрий Раевский.

Ахиллесовой пятой фашистского режима была Сицилия

Информация о том, что в начале 1943 года зашаталось кресло под Муссолини, склоняла союзников к поиску места, которое должно открыть Италии возможности выхода из войны. Ахиллесовой пятой фашистского режима была Сицилия.



Ахиллесовой пятой стала Сицилия

По данным разведки, здесь находилась более трехсоттысячная группировка немецких и итальянских войск. С другой стороны, здесь недолюбливали дуче. Новую власть из Рима на острове считали пришельцами. До сих пор островитяне жили собственной жизнью, по правилам и желаниям уважительных донов с Коза Ностры.

Мафия на Сицилии выполняла долгие годы функцию второй власти. То есть, если крестьянина оскорбил чиновник или полицейский, он может пойти и пожаловаться мафии. И мафия будет разбираться с чиновником и полицейским. Да, мафия за это возьмет деньги. А иногда она тоже может оскорбить крестьянина. Но две власти для крестьянина оказались лучше чем одна,

– пояснил Дмитрий Раевский.

Это был определенный баланс власти – легальной и нелегальной. Но Муссолини такое двоевластие не устраивало, и он выжигал след мафии, используя методы с ее же арсенала. "Самым ярким примером стала отправка на Сицилию префекта Чезаре Мори (которого называли "Железным префектом"). Пропаганда пыталась закрепить именно за ним имидж человека, который поборол мафию", – напомнил исследователь истории Сицилии Алессандро Кали. На самом деле, правосудие "Железного Префекта" было выборочным.

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Чезаре Мори начал чистки Сицилии с преследования мелких мафиози. Это было сигналом для других и заставило сливки мафиозной буржуазии уйти в подполье. С другой стороны действия "Железного Префекта" вызвали новую волну миграции среди сицилийцев.



Чезаре Мори

Корпоративная идея государства Муссолини напоминала советскую идеологию, в которой человек – винтик на службе партии. На Сицилии после 30-х была введена коллективизация, которая очень напоминала колхозную чуму Советского Союза. Это мало кому нравилось. А местные бонзы болезненно переживали потерю власти.

Потому что они жили своим традиционным укладом жизни – рэкетом и всем остальным. И Муссолини считал, что мафия побеждена. Мафиози затаились и ждали 1943 года,

– сказал Дмитрий Раевский.

Подпольная империя или сделка с дьяволом

В процессе поиска возможных союзников на Сицилии на первый план выходили двое – коммунисты и мафия. Иметь дело с первыми означало подтолкнуть Италию в объятия Сталина – противостояние, которое алианты не снимали со счетов. А вот сотрудничество с мафиози предсказывало меньшие потери при освобождении Италии. И чтобы пробить ворота в рай, американцы пошли на сделку, казалось бы, с дьяволом.

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"Союзники понимали, что они не знают местной реальности и не имеют активных контактов на острове. Офицеры, которые владели бы итальянским, тоже были редкостью. Тогда американские спецслужбы начали искать дома семьи сицилийского происхождения, проживавшие в США", – рассказал исследователь истории Сицилии Алессандро Кали.



Муссолини

Анклавы сицилийцев в Америке уже стали непременной составляющей подпольной империи. Нью-Йоркский порт был территорией, где заправляли итальянцы. Американская военная разведка обратилась к мафии с предложением, от которого невозможно было отказаться.

"Благодаря проекту Underworld Управление военно-морской разведки получило двойной результат. Мафия прекратила диверсии на кораблях, которые шли в Европу. И кроме того помогла наладить стратегические контакты с Сицилией", – вспоминает Алессандро Кали.

Лаки Лучано

К подготовке вторжения на Сицилию решили привлечь одного из самых влиятельных боссов. Лаки Лучано имел на своем счету много грехов и был главным бенефициаром сделок в Нью-Йоркском порту. А еще – был лично знаком с главой американской военной разведки Алленом ву Даллесом, который до войны был его адвокатом.



Аллен ву Даллес

В конце 19 века итальянцы массово потянулись в США в поисках лучшей жизни. В 1905 году в чужой Нью-Йорк с родителями приехал восьмилетний Сальваторе Лукания. Итальянская волна миграции пришла после немецкой и ирландской. И выходцам с Аппенин на новой родине пришлось силой выбивать себе место под солнцем. Сальваторе был смелым и находчивым. Очень быстро Нью-Йорк услышал о нем уже под именем Лаки Лучано.

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С 1931 года начинается золотая эра Лучано. Он организовал ликвидацию самого влиятельного босса итальянской мафии Нью-Йорка – Сальваторе Маранцано. А также расправился с главами уголовных семей, которые были союзниками Маранцано. В 34 года Лаки Лучано получил титул "capo di tutti capi" (стал "боссом всех боссов") на восточном побережье США.



Лаки Лучано

Он был одним из самых опасных и самых умных бандитов мафиозных организаций, действовавших в то время в США.

"Лучано зарабатывал на контрабанде алкоголя, наркотиков и проституции. Он придумал, как вытеснить с улиц намного старшие семьи американской организованной преступности ирландского и еврейского происхождения", – подчеркнул Алессандро Кали.

Сведение американцев с влиятельными людьми на Сицилии

В 1936 году Лучано арестовали и бросили за решетку. Но и оттуда он руководил своим синдикатом. Его партнеров Вито Дженовезе и Меера Лански прикрывал нью-йоркский адвокат Аллен В. Даллес. Став руководителем военной разведки в Европе, он вспомнил и о Лучано. И уже вместе они свели американцев с влиятельными людьми на Сицилии.

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Первыми, на кого вышли американцы через Лаки Лучано, были Виццини Калоджеро и Джузеппе Дженко Руссо – состоятельные и влиятельные на Сицилии аристократы. После чисток, устроенных дуче – сицилийская подземная империя видела в сотрудничестве с алиантамы шанс для возвращения былого могущества.



Виццини Калоджер



Джузеппе Дженко Руссо

По легенде, Калоджеро Виццини благодаря обещаниям и угрозам принудил к дезертирству часть солдат из войск Муссолини. Его люди охраняли и сопровождали американские подразделения, берегли дороги от снайперов и грузы алиантов от диверсантов. О масштабах такого сотрудничества Пентагона и мафии до сих пор продолжаются дискуссии. В версии, которая утверждает, что без поддержки мафии сицилийская кампания не имела бы шансов, есть немало оппонентов. Ведь Коза Ностра после чисток Муссолини сама нуждалась в реанимации, остров контролировали военные.



Лаки Лучано стал "боссом всех боссов" на восточном побережье США

Операция "Хаски": Сицилию планировали взять в тиски

Сицилию защищали 450 000 человек (315 000 итальянцев и 90 000 немцев). Десант алиантов был меньше и насчитывал 350 000. Но ни это, ни поддержка местного населения не обеспечили союзникам легкой прогулки. Удерживать Сицилию под фашистскими флагами удалось в течение 38 дней жаркого лета 1943 года.

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Сицилию планировали взять в тиски. Британцы и американцы должны были десантироваться одновременно в нескольких местах. Сначала воздушный десант забросили в глубину острова, а дальше им на помощь шла с моря пехота, чтобы под прикрытием флота сломить сопротивление береговой линии фашистов. Операции присвоили криптоним ХАСКИ. Название северной породы собак, которые умеют быстро тянуть сани – хорошо подходило для первого стремительного удара в Европе по нацистах.

Уже на первом этапе подготовки началось соперничество между британским генералом Бернардом Монтгомери и американским ви-за-ви Джорджем Паттоном. Паттон был сторонником быстрых отчаянных атак. Монтгомери славился осторожностью. Американцы предлагали ударить по Сицилии с юга и севера, чтобы дезориентировать врага. Но окончательно было утверждено предложение Монтгомери. Оно заключалось в минимальном расстоянии десантирования, чтобы потом легче было объединить силы для усиления окончательного удара. Соперничество между Монтгомери и Паттоном впоследствии снова проявится при высадке союзников в Нормандии и продлиться до конца войны.

Атака на Сицилию началась в ночь с 9 на 10 июля. В то время это была самая масштабная операция по десантированию как морским, так и воздушным путем.

Союзники задействовали:

4000 летательных аппаратов, более 2775 транспортных кораблей, 14000 транспортных средств, 400 танков, 1800 артиллерийских единиц, огромное воздушное и военно-морское прикрытие.

Двойной удар пришелся на юг острова. Операция "Хаски" стала самой масштабной по размеру зоны высадки и количеству дивизий, выведенных на берег в первый день. Десантирование происходило на линии длиной 169 километров.

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Изначально планы алиантов срывались. Из-за ураганного ветра военные сбивались с курса. Парашютисты приземлялись в других местах, чем было согласовано ранее. Часть планеров вообще разбилось в море. Сильный ветер и непроходимые пляжи усложнили десантирование с моря.

Итальянские подразделения, которые решительно пытались не допустить высадку и сопротивлялись, практически прошли через настоящую бойню. Дивизии Ливорно удалось остановить атаку и заставить генерала Паттона приостановить наступление на Мессину,

– рассказал Алессандро Кали.

Это была самая большая контратака итальянских и немецких сил во время сицилийской кампании. Далее было отступление. Немцы, понимая, что Сицилию не удержать, начали отходить на север и эвакуировались на территорию континентальной Италии.

Больше – смотрите в следующем выпуске программы "Конфликты".