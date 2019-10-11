Операція "Хаскі" – мафія проти фашистів

Влітку 1943 року почалася битва за Сицилію. Щоб перемогти у ній союзники звернулися по допомогу до італійської мафії. Успіх британо-американських військ на острові пришвидшив падіння одного з головних союзників Третього Рейху. І гангстери вдіграли у цій перемозі не останню роль.

Сценарії розгортання сили у європейському "театрі" бойових дій

Американці і британці спільно з французькими частинами затиснули африканський корпус Роммеля біля Тунісу. Повний розгром нацистів у Північній Африці став лише питанням часу.

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На Тихоокеанському Фронті американська армія закінчувала перемогою велику битву за Гаудалканал. На Сході нищівна поразка насувалася на гітлерівські війська під Сталінградом. Ідеальні умови, щоб починати ретельно готуватися до удару по нацистах у континентальній Європі.

Сонце, пальми, океан. Короткий салют варті, і можна іти далі. Попереду зустріч історичного масштабу. Вінстон Черчиль і Франклін Делано Рузвельт зустрілися в Касабланці. Це був початок 43-го,

– сказав історичний експерт з Другої світової війни сіцілієць Алесандро.

Північноафриканський плацдарм передбачав кілька можливих сценаріїв подальшого розгортання сили у європейському "театрі" бойових дій.

"Те, що Британія і США зможуть перемогти італійців – сумнівів не було. Все залежало, які будуть масштаби допомоги німців. Тому вони розглядали декілька можливих сценаріїв", – зазначив редактор історичного порталу WAS Дмитро Раєвський.

Не можу сказати, чи наступний удар буде через Норвегію, через Нідерланди, може у Франції, а може на Сардинії чи Сіцілії, а може в Польщі... Чи у кількох пунктах одночасно... Я не можу сказати, коли. Або де. Об'єднані країни здійснять наступний удар. Але наступний удар точно буде,

– наголосив тоді президент США 1933 – 1945 років Франклін Делано Рузвельт.



Рузвельт під час промови

Аналіз ризиків, проведений розвідкою, підказував, що найкращі перспективи вимальовуються в Італії.

"Італія була слабкою державою. Це не нацистська Німеччина з ієрархією і міцною армією. Це була досить таки розвалена держава з міцним рухом опору. Не було єдності в самій фашистській партії. А влітку 1943 року соратники Муссоліні його знімуть і арештують", – розповів редактор історичного порталу WAS Дмитро Раєвський.

Ахіллесовою п'ятою фашистського режиму була Сицилія

Інформація про те, що на початку 1943 року захиталося крісло під Муссоліні, схиляв союзників до пошуку місця, яке має відкрити Італії можливості виходу з війни. Ахіллесовою п'ятою фашистського режиму була Сицилія.



Ахеллесовою п'ятою стала Сицилія

За даними розвідки, тут перебувало понад трьохсоттисячне угруповання німецьких та італійських військ. З іншого боку, тут недолюблювали дуче. Нову владу з Рима на острові вважали зайдами. Досі острів'яни жили власним життям, за правилами і бажаннями поважних донів із Коза Ностри.

Мафія на Сицилії виконувала довгі роки функцію другої влади. Тобто, якщо селянина образив чиновник або поліцейський, він може піти тапожалітися до мафії. І мафія буде розбиратися з чиновником та поліцейським. Так, мафія за це візьме гроші. А інколи вона теж може образити селянина. Але дві влади для селянина виявилися краще ніж одна,

– пояснив Дмитро Раєвський.

Це був певний баланс влади – легальної і нелегальної. Але Муссоліні таке двовладдя не влаштовувало, і він випалював слід мафії, використовуючи методи із її ж арсеналу. "Найяскравішим прикладом стало відправлення на Сицилію префекта Чезаре Морі (якого ще називали "Залізний префект"). Пропаганда намагалася саме закріпити за ним імідж людини, яка поборола мафію", – нагадав дослідник історії Сицилії Алессандро Калі. Насправді, правосуддя "Залізного Префекта" було вибірковим.

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Чезаре Морі почав чистки Сицилії з переслідування дрібних мафіозі. Це було сигналом для інших і змусило вершки мафіозної буржуазії піти в підпілля. З іншого боку дії "Залізного Префекта" спричинили нову хвилю міграції серед сицилійців.



Чезаро Морі

Корпоративна ідея держави Муссоліні нагадувала радянську ідеологію, у якій людина – гвинтик на службі партії. На Сицилії після 30-х була запроваджена колективізація, що дуже нагадувала колгоспну чуму Радянського Союзу. Це мало кому подобалося. А місцеві бонзи болісно переживали втрату влади.

Тому що вони жили собі своїм традиційним укладом життя – рекетом і всім іншим. І Муссоліні вважав, що мафію переможено. Мафіозі зачаїлися і чекали 1943 року,

– сказав Дмитро Раєвський.

Підпільна імперія чи угода з дияволом

У процесі пошуку можливих союзників на Сицилії на перший план виходили два – комуністи й мафія. Мати справу з першими означало підштовхнути Італію в обійми Сталіна – протистояння, яке аліанти не скидали з рахунків. А от співпраця з мафіозі пророчила менші втрати під час звільнення Італії. І щоб пробити ворота в рай, американці пішли на угоду, здавалось би, з дияволом.

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"Союзники розуміли, що вони не знають місцевої реальності і не мають активних контактів на острові. Офіцери, які б володіли італійською, теж були рідкістю. Тоді американські спецслужби почали шукати вдома сім'ї сицилійського походження, які проживали в США", – розповів дослідник історії Сицилії Алессандро Калі.



Муссоліні

Анклави сицилійців в Америці вже стали неодмінною складовою підпільної імперії. Нью-Йоркський порт був територією, де заправляли італійці. Американська військова розвідка звернулася до мафії з пропозицією, від якої неможливо було відмовитися.

"Завдяки проекту Underworld Управління військово-морської розвідки отримало подвійний результат. Мафія припинила диверсії на кораблях, які йшли в Європу. І крім того допомогла налагодити стратегічні контакти із Сицилією", – згадує Алессандро Калі.

Лакі Лучано

До підготовки вторгнення на Сицилію вирішили залучити одного з найвпливовіших босів. Лакі Лучано мав на своєму рахунку багато гріхів і був головним бенефіціаром оборудок у Нью-Йоркському порту. А ще – був особисто знайомий із головою американської військової розвідки Алленом ву Даллесом, який до війни був його адвокатом.



Аллен ву Даллес

Наприкінці 19 століття італійці масово потягнулися у США в пошуках кращого життя. У 1905 році в чужий Нью-Йорк із батьками приїхав восьмирічний Сальваторе Луканія. Італійська хвиля міграції прийшла після німецької та ірландської. І вихідцям з аппенін на новій батьківщині довелося силою вибивати собі місце під сонцем. Сальваторе був сміливим і кмітливим. Дуже швидко Нью-Йорк почув про нього уже під іменем Лакі Лучано.

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З 1931 року починається золота ера Лучано. Він організував ліквідацію найвпливовішого боса італійської мафії Нью-Йорку – Сальваторе Маранцано. А також розправився із головами кримінальних сімей, які були союзниками Маранцано. У 34 роки Лакі Лучано отримав титул "capo di tutti capi" став "босом усіх босів" на східному узбережжі США.



Лакі Лучано

Він був одним із найнебезпечніших та найрозумніших бандитів мафіозних організацій, що діяли на той час у США.

"Лучано заробляв на контрабанді алкоголю, наркотиків та проституції. Він придумав, як витіснити із вулиць набагато старші сім'ї американської організованої злочинності ірландського та єврейського походження", – підкреслив Алессандро Калі.

Зведення американців із впливовими людьми на Сицилії

У 1936 році Лучано арештували й кинули за ґрати. Але й звідти він керував своїм синдикатом. Його партнерів Віто Дженовезе та Мейєра Ланські прикривав нью-йоркський адвокат Аллен У. Даллес. Ставши керівником військової розвідки у Європі, він згадав і про Лучано. І вже разом вони звели американців із впливовими людьми на Сицилії.

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Першими, на кого вийшли американці через Лакі Лучано, були Віцціні Калоджеро і Джузеппе Дженко Руссо – заможні і впливові на Сицилії аристократи. Після чисток, влаштованих дуче – сицилійська підземна імперія бачила в співпраці з аліантами шанс для повернення колишньої могутності.



Віцціні Калоджер



Джузеппе Дженко Руссо

За легендою, Калоджеро Віццині через обіцянки і погрози змусив до дезертирства частину солдат із військ Муссоліні. Його люди охороняли і супроводжували американські підрозділи, берегли дороги від снайперів і вантажі аліантів від диверсантів. Про масштаби такого співробітництва Пентагону й мафії досі тривають дискусії. У версії, яка стверджує, що без підтримки мафії сицилійська кампанія не мала б шансів, є чимало опопентів. Адже Коза Ностра після чисток Муссоліні сама потребувала реанімації, острів контролювали військові.



Лакі Лучано став "босом усіх босів" на східному узбережжі США

Операція "Хаскі": Сицилію планували взяти в лещата

Сицилію захищали 450 000 чоловік (315 000 італійців і 90 000 німців). Десант аліантів був меншим і налічував 350 тисяч. Але ні це, ні підтримка місцевого населення не забезпечили союзникам легкої прогулянки. Втримувати Сицилію під фашистськими прапорами вдалося впродовж 38 днів спекотного літа 1943 року.

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Сицилію планували взяти в лещата. Британці й американці мали десантуватися одночасно в кількох місцях. Спочатку повітряний десант закинули в глибину острова, а далі їм на допомогу рушала з моря піхота, щоб під прикриттям флоту зламати опір берегової лінії фашистів. Операції присвоїли криптонім ХАСКІ. Назва північної породи псів, які вміють швидко тягнути сани – добре підходила для першого стрімкого удару в Європі по нацистах.

Уже на першому етапі підготовки почалоcя суперництво між британським генералом Бернардом Монтгомері й американським ві-за-ві Джорджем Паттоном. Паттон був прихильником стрімких відчайдушних атак. Монтгомері славився обережністю. Американці пропонували вдарити по Сицілії з півдя і півночі, щоб дезорієнтувати ворога. Але остаточно була затверджена пропозиція Монтгомері. Вона полягала в мінімальній відстані десантувань, щоб потім легше було об'єднати сили для посилення остаточного удару. Суперництво між Монтгомері і Паттоном згодом знову проявиться при висадці союзників в Нормандії і триватме до кінця війни.

Атака на Сицилію почалася в ніч з 9 на 10 липня. На той час це була наймасштабніша операція з десантування як морським, так і повітряним шляхом.

Союзники задіяли:

4000 літальних апаратів, більше 2775 транспортних кораблів, 14 000 транспортних засобів, 400 танків, 1800 артилерійських одиниць, величезне повітряне та військово-морське прикриття.

Подвійний удар припав на південь острова. Операція "Хаскі" стала наймасштабнішою за розміром зони висаджування та кількістю дивізій, виведених на берег у перший день. Десантування відбувалося на лінії завдовжки 169 кілометрів.

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Від самого початку плани аліантів зривалися. Через ураганний вітер військові збивалися з курсу. Парашутисти приземлялися в інших місцях, ніж було узгоджено раніше. Частина планерів взагалі розбилася в морі. Сильний вітер і непрохідні пляжі ускладнили десантування з моря.

Італійські підрозділи, які рішуче намагалися не допустити висадку і чинили опір, практично, пройшли через справжню бійню. Дивізії Ліворно вдалося зупинити атаку і змусити генерала Паттона призупинити наступ на Мессіну

– розповів Алессандро Калі.

Це була найбільша контратака італійських і німецьких сил під час сицилійської кампанії. Далі був відступ. Німці, розуміючи, що Сицилію не втримати, почали відходити на північ і евакуйовувалися на територію континентальної Італії.

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