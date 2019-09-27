Животные во время войны: как они становились героями

В октябре 1918 года 200 американских военных вырвались из немецкого окружения благодаря голубю Шер Ами. К его лапке прикрепили контейнер с координатами. История спасения потерянного батальона американцев лишь приоткрывает одну из страниц достижения животных, которые сделали немалый взнос, разделяя с людьми все тяготы войны.

Кони

Наибольшую услугу для войска в период Первой Мировой сделали кони. Они несли вперед всадников, тянули на себе фуры тылового обеспечения, раненых и тонны смертоносного железа.

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"Первая Мировая имела просто нереальное количество смертей лошадей. Мы не знаем точных цифр, но мы можем предполагать, что речь идет о миллионах погибших лошадей", – рассказал историк из Кентского университета Моника Матфилд.



Кони на войне

По приблизительным подсчетам, на фронтах Первой Мировой погибло 8 миллионов лошадей. На третьем году войны в некоторых подразделениях потеря коня вызывала не меньший скорби, чем гибель человека.

В Первой Мировой люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти жизнь своего коня. Как мне рассказывал дедушка, он встречал людей, которые спасали лошадей во французских лесах, где скакуны прятались от обстрелов. И немцы об этом знали. Они начинали обстреливать лес, а люди продолжали бежать, чтобы достать оттуда лошадей,

- отметил автор монографии "военные лошади" Саймон Батлер.

Когда на Западном фронте началась позиционная война, роль кавалерийских атак уменьшилась. Наоборот на Ближнем Востоке – кавалерийские атаки были непременной составляющей побед. Британский королевский 11-тысячный корпус Эдмунда Алленби разгромил турецкую армию в Палестине именно верхом на скакунах.



К лошадям относились как к равным

К передвижению грузов привлекали и животных гигантов – во время первой мировой в Европе появились первые мобилизованные слоны. Когда не хватало лошадей - их запрягали в плуг.

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Боевые потери лошадей составляли примерно 25% всех смертей лошадей, связанных с войной. Остальные животные погибали от истощения и тяжелых фронтовых условий.

Однако к лошадям чаще всего относились, как к равным. Лошадей лечили в полевых госпиталях и хоронили на фронтовых кладбищах как собратьев. Особое отношение со скакунами было на обоих концах фронта. Они в прямом смысле помогали солдатам выжить.

Голуби

Пока лошади и мулы тянули нелегкую военную обыденность на себе, бремя передачи приказов командования взяла на себя пернатая почта. В хаосе боя, с несовершенной телефонной связью почтовые голуби стали главным инструментом для налаживания связи между подразделениями на передовой.

Поэтому их также касалась мобилизация. Для того, чтобы натренировать птичку при любых условиях лететь к своей голубятне, обычно, тратили до двух лет.

Многим животным природа заложила способность навигации по магнитному полю. В случае птиц – система ориентирования расположена в мозге и у клюва,

– подчеркнула химик из Университетского колледжа Лондона Андреа Селла.

В Британии во время войны за нанесение обиды почтовому голубю грозил штраф размером в 100 фунтов.



Цена почтового голубя

Чтобы держать птиц в форме, хватало давать им паек – до сорока граммов зерна (пшена, риса или пшеницы). Для голубей даже придумывали противогазовые мешки, чтобы спасти пернатых от химических атак. Сигнальный корпус рассылал пернатых связистов по разных участкам фронта в небольших клетках.



Солдаты прикрепляют письмо к голубю

Для перехвата крылатой почты тренировали хищников. И вместе с полевыми голубятнями держали клетки с соколами и ястребами.

Голуби делали колоссальную работу во время полетов. Черилль запретил использовать радиопереговоры. Поэтому единственным способом получить информацию было – запустить маленького ручного голубя,

- объяснил Колин Хилл Фарид из Королевской ассоциации спортивных голубей.

Коты и собаки

Ситуация на линии фронта была бы еще более отчаянной, если бы не давние четвероногие друзья человека – коты и собаки. Кошки помогали снять стресс и защищали окопы от разносчиков болезней – мышей и крыс.

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Гораздо больше задач у собак – охрана, санитарная помощь и передача приказов или даже транспортировки небольших грузов – они были незаменимыми на всех участках фронта.



Собаки на фронте

В бельгийской армии они таскали пулеметы – самое необычное задание для такого умного животного как собака. Обычно, их интеллигенция пригождалась в более серьезных делах. В немецкой армии было больше всего овчарок – они хорошо служили в охране. В окопах были собачки меньше.

А самым известным псом Первой Мировой стал сержант Стабби – бостон-терьер 102-го полка 26-й пехотной дивизии армии США. Он легко учился. Привык к боевой канонаде, пережил газовую атаку.



Сержант Стабби

Сержантское звание у четвероногого любимца американцев было не случайно. Он искал раненых на поле боя, распознавая крики на английском. А однажды спас своих покровителей – разбудил солдат утром, распознав начало газовой атаки. В 2018 году историю Стабби заново рассказали в виде мультфильма.

Почтение памяти

После войны о пернатых и четвероногих героях старались не забыть. Их изображения помещали на памятниках, а в 1943 году британка Мэри Дикин инициировала для них создание специальной военной награды.

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На медали Дикин две надписи "За мужество" и "Мы тоже служим". Ею отмечали животных за подвиги во время второй Мировой – в перечне кавалеров Дикин – 32 голубя, 18 собак, 3 лошади и один кот.



Медаль Мери Дикин

После окончания Первой Мировой прошло 100 лет, а животные до сих пор верно служат в армии людей, помогая справиться с опасностью. Одна из последних наград Дикин – присвоена четвероногому помощнику в составе австралийской армии. В Афганистане бельгийская овчарка Куга погибла от пуль террориста, прикрывая своего хозяина.