Животные во время войны: как они становились героями
В октябре 1918 года 200 американских военных вырвались из немецкого окружения благодаря голубю Шер Ами. К его лапке прикрепили контейнер с координатами. История спасения потерянного батальона американцев лишь приоткрывает одну из страниц достижения животных, которые сделали немалый взнос, разделяя с людьми все тяготы войны.
Кони
Наибольшую услугу для войска в период Первой Мировой сделали кони. Они несли вперед всадников, тянули на себе фуры тылового обеспечения, раненых и тонны смертоносного железа.
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"Первая Мировая имела просто нереальное количество смертей лошадей. Мы не знаем точных цифр, но мы можем предполагать, что речь идет о миллионах погибших лошадей", – рассказал историк из Кентского университета Моника Матфилд.
Кони на войне
По приблизительным подсчетам, на фронтах Первой Мировой погибло 8 миллионов лошадей. На третьем году войны в некоторых подразделениях потеря коня вызывала не меньший скорби, чем гибель человека.
В Первой Мировой люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти жизнь своего коня. Как мне рассказывал дедушка, он встречал людей, которые спасали лошадей во французских лесах, где скакуны прятались от обстрелов. И немцы об этом знали. Они начинали обстреливать лес, а люди продолжали бежать, чтобы достать оттуда лошадей,
- отметил автор монографии "военные лошади" Саймон Батлер.
Когда на Западном фронте началась позиционная война, роль кавалерийских атак уменьшилась. Наоборот на Ближнем Востоке – кавалерийские атаки были непременной составляющей побед. Британский королевский 11-тысячный корпус Эдмунда Алленби разгромил турецкую армию в Палестине именно верхом на скакунах.
К лошадям относились как к равным
К передвижению грузов привлекали и животных гигантов – во время первой мировой в Европе появились первые мобилизованные слоны. Когда не хватало лошадей - их запрягали в плуг.
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Боевые потери лошадей составляли примерно 25% всех смертей лошадей, связанных с войной. Остальные животные погибали от истощения и тяжелых фронтовых условий.
Однако к лошадям чаще всего относились, как к равным. Лошадей лечили в полевых госпиталях и хоронили на фронтовых кладбищах как собратьев. Особое отношение со скакунами было на обоих концах фронта. Они в прямом смысле помогали солдатам выжить.
Голуби
Пока лошади и мулы тянули нелегкую военную обыденность на себе, бремя передачи приказов командования взяла на себя пернатая почта. В хаосе боя, с несовершенной телефонной связью почтовые голуби стали главным инструментом для налаживания связи между подразделениями на передовой.
Поэтому их также касалась мобилизация. Для того, чтобы натренировать птичку при любых условиях лететь к своей голубятне, обычно, тратили до двух лет.
Многим животным природа заложила способность навигации по магнитному полю. В случае птиц – система ориентирования расположена в мозге и у клюва,
– подчеркнула химик из Университетского колледжа Лондона Андреа Селла.
В Британии во время войны за нанесение обиды почтовому голубю грозил штраф размером в 100 фунтов.
Цена почтового голубя
Чтобы держать птиц в форме, хватало давать им паек – до сорока граммов зерна (пшена, риса или пшеницы). Для голубей даже придумывали противогазовые мешки, чтобы спасти пернатых от химических атак. Сигнальный корпус рассылал пернатых связистов по разных участкам фронта в небольших клетках.
Солдаты прикрепляют письмо к голубю
Для перехвата крылатой почты тренировали хищников. И вместе с полевыми голубятнями держали клетки с соколами и ястребами.
Голуби делали колоссальную работу во время полетов. Черилль запретил использовать радиопереговоры. Поэтому единственным способом получить информацию было – запустить маленького ручного голубя,
- объяснил Колин Хилл Фарид из Королевской ассоциации спортивных голубей.
Коты и собаки
Ситуация на линии фронта была бы еще более отчаянной, если бы не давние четвероногие друзья человека – коты и собаки. Кошки помогали снять стресс и защищали окопы от разносчиков болезней – мышей и крыс.
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Гораздо больше задач у собак – охрана, санитарная помощь и передача приказов или даже транспортировки небольших грузов – они были незаменимыми на всех участках фронта.
Собаки на фронте
В бельгийской армии они таскали пулеметы – самое необычное задание для такого умного животного как собака. Обычно, их интеллигенция пригождалась в более серьезных делах. В немецкой армии было больше всего овчарок – они хорошо служили в охране. В окопах были собачки меньше.
А самым известным псом Первой Мировой стал сержант Стабби – бостон-терьер 102-го полка 26-й пехотной дивизии армии США. Он легко учился. Привык к боевой канонаде, пережил газовую атаку.
Сержант Стабби
Сержантское звание у четвероногого любимца американцев было не случайно. Он искал раненых на поле боя, распознавая крики на английском. А однажды спас своих покровителей – разбудил солдат утром, распознав начало газовой атаки. В 2018 году историю Стабби заново рассказали в виде мультфильма.
Почтение памяти
После войны о пернатых и четвероногих героях старались не забыть. Их изображения помещали на памятниках, а в 1943 году британка Мэри Дикин инициировала для них создание специальной военной награды.
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На медали Дикин две надписи "За мужество" и "Мы тоже служим". Ею отмечали животных за подвиги во время второй Мировой – в перечне кавалеров Дикин – 32 голубя, 18 собак, 3 лошади и один кот.
Медаль Мери Дикин
После окончания Первой Мировой прошло 100 лет, а животные до сих пор верно служат в армии людей, помогая справиться с опасностью. Одна из последних наград Дикин – присвоена четвероногому помощнику в составе австралийской армии. В Афганистане бельгийская овчарка Куга погибла от пуль террориста, прикрывая своего хозяина.