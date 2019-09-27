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      Животные во время войны: как они становились героями

      Конфликты 45 Читати новину українською

      В октябре 1918 года 200 американских военных вырвались из немецкого окружения благодаря голубю Шер Ами. К его лапке прикрепили контейнер с координатами. История спасения потерянного батальона американцев лишь приоткрывает одну из страниц достижения животных, которые сделали немалый взнос, разделяя с людьми все тяготы войны.

      Кони

      Наибольшую услугу для войска в период Первой Мировой сделали кони. Они несли вперед всадников, тянули на себе фуры тылового обеспечения, раненых и тонны смертоносного железа.

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      "Первая Мировая имела просто нереальное количество смертей лошадей. Мы не знаем точных цифр, но мы можем предполагать, что речь идет о миллионах погибших лошадей", – рассказал историк из Кентского университета Моника Матфилд.

      війна перша світова
      Кони на войне

      По приблизительным подсчетам, на фронтах Первой Мировой погибло 8 миллионов лошадей. На третьем году войны в некоторых подразделениях потеря коня вызывала не меньший скорби, чем гибель человека.

      В Первой Мировой люди рисковали своей жизнью, чтобы спасти жизнь своего коня. Как мне рассказывал дедушка, он встречал людей, которые спасали лошадей во французских лесах, где скакуны прятались от обстрелов. И немцы об этом знали. Они начинали обстреливать лес, а люди продолжали бежать, чтобы достать оттуда лошадей,
      - отметил автор монографии "военные лошади" Саймон Батлер.

      Когда на Западном фронте началась позиционная война, роль кавалерийских атак уменьшилась. Наоборот на Ближнем Востоке – кавалерийские атаки были непременной составляющей побед. Британский королевский 11-тысячный корпус Эдмунда Алленби разгромил турецкую армию в Палестине именно верхом на скакунах.

      коні перша світова
      К лошадям относились как к равным

      К передвижению грузов привлекали и животных гигантов – во время первой мировой в Европе появились первые мобилизованные слоны. Когда не хватало лошадей - их запрягали в плуг.

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      Боевые потери лошадей составляли примерно 25% всех смертей лошадей, связанных с войной. Остальные животные погибали от истощения и тяжелых фронтовых условий.

      Однако к лошадям чаще всего относились, как к равным. Лошадей лечили в полевых госпиталях и хоронили на фронтовых кладбищах как собратьев. Особое отношение со скакунами было на обоих концах фронта. Они в прямом смысле помогали солдатам выжить.

      Голуби

      Пока лошади и мулы тянули нелегкую военную обыденность на себе, бремя передачи приказов командования взяла на себя пернатая почта. В хаосе боя, с несовершенной телефонной связью почтовые голуби стали главным инструментом для налаживания связи между подразделениями на передовой.

      Поэтому их также касалась мобилизация. Для того, чтобы натренировать птичку при любых условиях лететь к своей голубятне, обычно, тратили до двух лет.

      Многим животным природа заложила способность навигации по магнитному полю. В случае птиц – система ориентирования расположена в мозге и у клюва,
      – подчеркнула химик из Университетского колледжа Лондона Андреа Селла.

      В Британии во время войны за нанесение обиды почтовому голубю грозил штраф размером в 100 фунтов.

      голуб війна тварини
      Цена почтового голубя

      Чтобы держать птиц в форме, хватало давать им паек – до сорока граммов зерна (пшена, риса или пшеницы). Для голубей даже придумывали противогазовые мешки, чтобы спасти пернатых от химических атак. Сигнальный корпус рассылал пернатых связистов по разных участкам фронта в небольших клетках.

      перша світова
      Солдаты прикрепляют письмо к голубю

      Для перехвата крылатой почты тренировали хищников. И вместе с полевыми голубятнями держали клетки с соколами и ястребами.

      Голуби делали колоссальную работу во время полетов. Черилль запретил использовать радиопереговоры. Поэтому единственным способом получить информацию было – запустить маленького ручного голубя,
      - объяснил Колин Хилл Фарид из Королевской ассоциации спортивных голубей.

      Коты и собаки

      Ситуация на линии фронта была бы еще более отчаянной, если бы не давние четвероногие друзья человека коты и собаки. Кошки помогали снять стресс и защищали окопы от разносчиков болезней мышей и крыс.

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      Гораздо больше задач у собак – охрана, санитарная помощь и передача приказов или даже транспортировки небольших грузов – они были незаменимыми на всех участках фронта.

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      Собаки на фронте

      В бельгийской армии они таскали пулеметы – самое необычное задание для такого умного животного как собака. Обычно, их интеллигенция пригождалась в более серьезных делах. В немецкой армии было больше всего овчарок – они хорошо служили в охране. В окопах были собачки меньше.

      А самым известным псом Первой Мировой стал сержант Стабби – бостон-терьер 102-го полка 26-й пехотной дивизии армии США. Он легко учился. Привык к боевой канонаде, пережил газовую атаку.

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      Сержант Стабби

      Сержантское звание у четвероногого любимца американцев было не случайно. Он искал раненых на поле боя, распознавая крики на английском. А однажды спас своих покровителей – разбудил солдат утром, распознав начало газовой атаки. В 2018 году историю Стабби заново рассказали в виде мультфильма.

      Почтение памяти

      После войны о пернатых и четвероногих героях старались не забыть. Их изображения помещали на памятниках, а в 1943 году британка Мэри Дикин инициировала для них создание специальной военной награды.

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      На медали Дикин две надписи "За мужество" и "Мы тоже служим". Ею отмечали животных за подвиги во время второй Мировой – в перечне кавалеров Дикин – 32 голубя, 18 собак, 3 лошади и один кот.

       
      Медаль Мери Дикин

      После окончания Первой Мировой прошло 100 лет, а животные до сих пор верно служат в армии людей, помогая справиться с опасностью. Одна из последних наград Дикин – присвоена четвероногому помощнику в составе австралийской армии. В Афганистане бельгийская овчарка Куга погибла от пуль террориста, прикрывая своего хозяина.

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      Теги: История Мир животных Война Конфликты
      Источник: 24 канал
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