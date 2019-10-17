Мафія проти фашистів: чому битва за Сицилію визначала долю Італії

Влітку 1943 року почалася битва за Сицилію. Щоб перемогти у ній союзники звернулися по допомогу до італійської мафії. Успіх британо-американських військ на острові пришвидшив падіння одного з головних союзників Третього Рейху. І гангстери вдіграли у цій перемозі не останню роль.

Операція "Хаскі": Сицилію планували взяти в лещата

Сицилію захищали 450 000 чоловік (315 000 італійців і 90 000 німців). Десант аліантів був меншим і налічував 350 тисяч. Але ні це, ні підтримка місцевого населення не забезпечили союзникам легкої прогулянки. Втримувати Сицилію під фашистськими прапорами вдалося впродовж 38 днів спекотного літа 1943 року.

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Сицилію планували взяти в лещата. Британці й американці мали десантуватися одночасно в кількох місцях. Спочатку повітряний десант закинули в глибину острова, а далі їм на допомогу рушала з моря піхота, щоб під прикриттям флоту зламати опір берегової лінії фашистів. Операції присвоїли криптонім ХАСКІ. Назва північної породи псів, які вміють швидко тягнути сани – добре підходила для першого стрімкого удару в Європі по нацистах.



Операція "Хаскі"

Уже на першому етапі підготовки почалоcя суперництво між британським генералом Бернардом Монтгомері й американським візаві Джорджем Паттоном. Паттон був прихильником стрімких відчайдушних атак. Монтгомері славився обережністю. Американці пропонували вдарити по Сицилії з півдня і півночі, щоб дезорієнтувати ворога. Але остаточно була затверджена пропозиція Монтгомері. Вона полягала в мінімальній відстані десантувань, щоб потім легше було об'єднати сили для посилення остаточного удару. Суперництво між Монтгомері і Паттоном згодом знову проявиться при висадці союзників в Нормандії і триватме до кінця війни.

Атака на Сицилію почалася в ніч з 9 на 10 липня. На той час це була наймасштабніша операція з десантування як морським, так і повітряним шляхом.

Союзники залучили:

4000 літальних апаратів, більше 2775 транспортних кораблів, 14 000 транспортних засобів, 400 танків, 1800 артилерійських одиниць, величезне повітряне та військово-морське прикриття.

Подвійний удар припав на південь острова. Операція "Хаскі" стала наймасштабнішою за розміром зони висаджування та кількістю дивізій, виведених на берег у перший день. Десантування відбувалося на лінії завдовжки 169 кілометрів.

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Від самого початку плани аліантів зривалися. Через ураганний вітер військові збивалися з курсу. Парашутисти приземлялися в інших місцях, ніж було узгоджено раніше. Частина планерів взагалі розбилася в морі. Сильний вітер і непрохідні пляжі ускладнили десантування з моря.

Італійські підрозділи, які рішуче намагалися не допустити висадку і чинили опір, практично, пройшли через справжню бійню. Дивізії Ліворно вдалося зупинити атаку і змусити генерала Паттона призупинити наступ на Мессіну

– розповів Алессандро Калі.

Це була найбільша контратака італійських і німецьких сил під час сицилійської кампанії. Далі був відступ. Німці, розуміючи, що Сицилію не втримати, почали відходити на північ і евакуйовувалися на територію континентальної Італії.

Роль мафії

Про Сицилію на той час мало що було відомо і до цивільного населення ставилися з підозрою. Для союзників усі сицилійці були фашистами.

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Джордж Паттон був фанатом своєї справи і цінував силу. Перед Cицилійською кампанією він доклав великих зусиль, щоб вимуштрувати солдатів перед реальним боєм. У своїх промовах запам'ятався закликами до своїх людей бути понад усе сміливими й безжальними.



Джордж Паттон

На четвертий день Сицилійської кампанії підлеглі Паттона розстріляли сімдесят шість беззбройних військовополонених італійців і німців. Інцидент увійшов в історію, як Біскарзька різанина і зіпсував репутацію американських солдат, які мали імідж визволителів.

Про трагічну долю полонених на Сицилії іноді ходили страшні чутки. На боці переможців служили частини, комплектовані колоніальними військами.

Серед учасників операції "Хаскі" було чимало солдатів з італійським корінням, а також вихідців із Сицилії. Це полегшувало встановлення нової влади. Ці трагічні події змальовані у драмі "Чочара". За роль матері, яка зіткнулася із жорстокістю переможців, Софі Лорен отримала "Оскар".



Софі Лорен у фільмі "Чочара"

Після того, як лінія фронту пересунулася на північ, на Сицилії прокинулася мафія. Платою за допомогу союзникам була влада. Третя сила після цивільно-військових адміністрацій, яка подекуди була найавторитетнішою – це люди, пов'язані з криміналітетом.

Чорний ринок, викрадення людей, право на силу – Сицилія і після вигнання влади фашистів не перестала жити в страху. Мафіозі відкрито працювали при військових адміністраціях. Зазвичай, вони були перекладачами при американських офіцерах.

Чарлі Полетті був головою військово-цивільної адміністрації на Сицилії. З ним завжди був в якості нонсультанта права рука Лакі Лучанодон і Віто Дженовезе. Вони контролювали трафік продуктів і їжі. А вона тоді була дорожчою за золото.



Чарлі Полетті

Мафія контролювала все. Перемога над фашизмом і нацизмом стала перехідною ланкою в процесі приходу до влади криміналу. Допомога союзникам додавала сил "Коза Нострі" і збільшувала її вплив на соціальне, економічне і політичне життя півдня Італії.

Американська мафія "Коза Ностра": дивіться відео



Там, де було військо, там були гроші. А де були гроші – там була мафія. Від тіньових лідерів залежало, хто сьогодні буде їсти досита і розважатися до ранку. За свідченням одного з представників військово-цивільної адміністрації союзників, сицилійці розчарувалися і в новій владі, і в адміністрації військових, які не лише не можуть протистояти мафії, але навіть дозволяють маніпулювати собою.

За час при владі фашистів, мафія не була повністю ліквідована, але була під контролем. Це був баланс, якого забракло в Італії після того, як почалася співпраця американського уряду і мафії після Другої Світової.

Архіви свідчать, що сицилійське суспільство після війни розділилося. Консерваторам, зокрема мафії, протистояли комуністи. Їх вплив і роль зростала. Вони вміло грали на обіцянках швидко побудувати щастя для кожного – і для американців, і для британців. Те, що Італія може почервоніти – не віщувало нічого доброго. Тому на їхньому тлі антифашист і антикомуніст Виццині Калоджеро був ідеальним союзником.

Дон Кало був реалістом, тому виступав проти. За надану допомогу аліанти допомогли йому легально обратися мером містечка Вілальба, а також присвоїли босу почесне звання полковника армії США.



Дон Кало

Історія закінчилася успшною політичною кар'єрою і кондитерською фабрикою, на якій під прикриттям цукерок мафія завозила в США наркотики.

Коли Лакі Лучано депортували в Італію, Дженовезе поступово його замінив на посаді боса, тобто лідера італійсько-американської мафії. Згідно із офіційними даними, які опубліковувала італійська та американська поліція, Віто Дженовезе в Нью-Йорку і Калджеро на Сицилії організовували трафік наркотиків через Атлантику.

Згодом співпраця "Коза Ностри" з американськими військовими ще довго даватиметься взнаки штатівському правосуддю. Але це все відбувалося вже після війни. А станом на 1943 рік співпрацю з мафією ніхто не сприймав негативно. Виграти війну неможливо в білих рукавицях.

Стратегічно шеститижнева сицилійська операція досягла першочергових цілей і плавно перейшла в італійську кампанію. Уперше з 1941 року вдалося розблокувати середземноморські торговельні шляхи. Взяття Сицилії фактично визначило подальшу долю усієї країни.

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Через 4 дні після падіння Палермо, 26 липня Національна рада фашизму скинула Муссоліні, його згодом заарештували, а потім стратили. Італія почала шукати шляхи виходу з воєнних дій на стороні Гітлера, а в жовтні Рим офіційно оголосив Берліну війну.