Битва за эфир: какие каналы захватили политические беглецы и кум Путина

Наиболее рейтинговые телеканалы принадлежат украинским олигархам Ахметову, Коломойскому, Пинчуку и представителю "Оппозиционного блока" Левочкину. И они от них не собираются отказываться. Но есть немало "нишевых" телеканалов, на которые власть не обращает внимания.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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По ее словам, речь идет о NewsOne и 112 – телеканалы, которые имеют ограниченное влияние на избирателей. Но ведь имеют.

Бердинских рассказала, что 29 августа, в день, когда в Украине вспоминали о погибших в "Иловайском котле", Андрей Портнов, бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича, на своей странице в Facebook сообщил новость: в Вене, где находится Портнов после бегства из Украины, он недавно встретился с Владимиром Мураевым, владельцем информационного телеканала NewsOne. Оказывается, Мураев передал в управление телеканал Портнову сроком на три года.

Летом произошли изменения и на 112 канале. Там вдруг стало очень много Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. Недавно даже вышло его большое интервью на телеканале. Хотя после революции Медведчук общается преимущественно с российскими или западными медиа,

– подчеркнула журналистка.

И добавила, что на телеканале также появилось новое шоу, где соратники Медведчука по партии "За жизнь" Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович устраивают кастинг кандидатов в свою политическую силу. Недавно кум Путина присоединился к ней.



Виктор Медведчук, кум Путина, чувствует себя все увереннее в медиапространстве

У власти всегда есть доступ к крупным медиа ресурсам, подытожила Бердинских, и она может это использовать против своих политических оппонентов. Но то, что политические беглецы или кум Путина чувствуют себя все увереннее в украинском медиа и политическом пространстве – ответственность власти.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" по 31 августа 2018