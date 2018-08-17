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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Ноу-хау подкупа избирателей: кандидат в президенты разыгрывает отдых в Карпатах

93 Читати новину українською
Александр Шевченко
Александр Шевченко / фото из соцсетей

На выборах президента Украины есть целый ряд кандидатов, у которых, скорее всего, никаких шансов. Но они уже заявили о своем желании идти в президенты.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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"Эта избирательная кампания может побить рекорд по количеству желающих стать президентом Украины. Напомню, что на последних выборах 2014 года на пост главы государства претендовал 21 человек. А больше всего кандидатов участвовали в выборах президента в 2004 году. Тогда Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 24 кандидата. Сейчас их может быть даже больше", – рассказала журналистка.

Она отметила, что уже заявил о своих намерениях стать президентом Роман Безсмертный, бывший представитель Украины в минской контактной группе. Заявление об этом он сделал в конце мая, собрав на презентацию много журналистов. Также в президенты идет внефракционный депутат Александр Шевченко, бывший директор туристического комплекса "Буковель" в Карпатах. Об этом он рассказал в соцсети Фейсбук, записав видеообращение.

По словам Бердинских, именно с помощью этой соцсети Шевченко начал и ведет свою кампанию. Его посты выходят на правах рекламы, он устраивает онлайн-чаты и сессии вопросов-ответов с пользователями, а также разыгрывает отдых в Буковеле. "Лайкайте, распространяйте и комментируйте это видео и участвуйте в розыгрыше призов Уикенд на двоих в Буковеле", – призывает депутат. Это своеобразное ноу-хау подкупа избирателей. Если раньше кандидаты на выборах раздавали гречку и продуктовые наборы, то сейчас, как видим, разыгрывают отдых в Карпатах.

Видео полного выпуска видоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 17 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Видеоблоги
Источник: 24 канал
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