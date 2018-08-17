Ноу-хау підкупу виборців: кандидат в президенти розігрує відпочинок у Карпатах

На вибори президента України є цілий ряд кандидатів, у яких, скоріш за все, жодних шансів. Але вони вже заявили про своє бажання йти у президенти.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

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"Ця виборча кампанія може побити рекорд за кількістю охочих стати президентом України. Нагадаю, що на останніх виборах 2014 року на посаду голови держави претендувала 21 людина. А найбільше кандидатів брали участь у виборах президента 2004 року. Тоді Центральна виборча комісія зареєструвала 24 кандидата. Зараз їх може бути навіть більше", – розповіла журналістка.

Вона зазначила, що вже заявив про свої наміри стати президентом Роман Безсмертний, колишній представник України у мінській контактній групі. Заяву про це він зробив наприкінці травня, зібравши на презентацію багато журналістів. Також у президенти йде позафракційний депутат Олександр Шевченко, колишній директор туристичного комплексу "Буковель" у Карпатах. Про це він розповів у соцмережі Фейсбук, записавши відеозвернення.

За словами Бердинських, саме за допомогою цієї соцмережі Шевченко розпочав і веде свою кампанію. Його пости виходять на правах реклами, він влаштовує онлайн-чати і сесії запитань-відповідей з користувачами, а також розігрує відпочинок у Буковелі. "Лайкайте, поширюйте і коментуйте це відео і беріть участь у розіграші призів Вікенд на двох у Буковелі", – закликає нардеп. Це своєрідне ноу-хау підкупу виборців. Якщо раніше кандидати на виборах роздавали гречку і продуктові набори, то зараз, як бачимо, розігрують відпочинок у Карпатах.

Відео повного випуску відоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 17 серпня 2018