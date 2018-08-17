Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте

Вибори президента України відбудуться у березні наступного року. Зараз багато дискусій про те, хто ж має найбільше шансів їх виграти. Це обговорення відбувається навколо одних і тих самих прізвищ. Та є цілий ряд кандидатів, у яких, скоріш за все, жодних шансів на цих виборах не має. Але вони вже заявили про своє бажання йти у президенти.

У соціологічних опитуваннях фігурють від 7 до 10 прізвищ потенційних кандидатів у президенти. Не усі з них підтвердили свою участь у виборах, але рейтинг вже мають.

Читайте также: Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям

Це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, президент Петро Порошенко, колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, депутат "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, співак Святослав Вакарчук, голова "Радикальної партії" Олег Ляшко, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, шоумен Володимир Зеленський, мер Львова Андрій Садовий.

Та є багато і інших кандидатів. Ця виборча кампанія може побити рекорд за кількістю охочих стати президентом України. Нагадаю, що на останніх виборах 2014 року на посаду голови держави претендувала 21 людина. А найбільше кандидатів брали участь у виборах президента 2004 року. Тоді Центральна виборча комісія зареєструвала 24 кандидата. Зараз їх може бути навіть більше.

Читайте также: Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах

Хто вже заявив про свої наміри стати президентом? Це, наприклад, Роман Безсмертний, колишній представник України у мінській контактній групі. Заяву про це він зробив наприкінці травня, зібравши на презентацію багато журналістів. Також у президенти йде позафракційний депутат Олександр Шевченко, колишній директор туристичного комплексу "Буковель" у Карпатах. Про це він розповів у соцмережі Фейсбук, записавши відеозвернення.

Саме за допомогою цієї соцмережі Шевченко розпочав і веде свою кампанію. Його пости виходять на правах реклами, він влаштовує онлайн-чати і сесії запитань-відповідей з користувачами, а також розігрує відпочинок у Буковелі. "Лайкайте, поширюйте і коментуйте це відео і беріть участь у розіграші призів Вікенд на двох у Буковелі", – закликає нардеп. Це своєрідне ноу-хау підкупу виборців. Якщо раніше кандидати на виборах роздавали гречку і продуктові набори, то зараз, як бачимо, розігрують відпочинок у Карпатах.

Хоче випробувати свої сили на президентських виборах і Інна Богословська, колишній депутат "Партії регіонів". Вона теж про це заявила у Фейсбуці.

Йде на вибори і екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. А Юрій Дерев’янко, народний депутат і соратник Михайла Саакашвілі по партії "Рух нових сил", записав відеоролик і наговорив багато модних слів. Йдучи по мосту, він обіцяє мислити категоріями бігдата, блокчейн, смартконтрактів, нано і квантово-нейронних технологій.

Інший депутат і кандидат Сергій Каплін вже навіть написав книгу "План президента Капліна". Натякнули на свою участь у виборах президента також і інші політики: народні депутати Сергій Тарута і Михайло Добкін, колишній нардеп Микола Томенко, голова "Соцпартії" Ілля Ківа, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький. Про президентство задумались навіть фігуранти гучних розслідувань НАБУ – Олександр Оніщенко і Роман Насіров. Є ще і інші кандидати, про яких я не згадала. Повний перелік прізвищ ми побачимо у виборчому бюлетені.

Чому так багато кандидатів цього разу? Є кілька причин, серед яких запит на нові обличчя. І хоча цих кандидатів складно назвати новими обличчями, але вони себе такими вважають. Також це бажання повернутися у велику політичну гру. Інша причина – впізнаванність напередодні парламентських виборів.

Чим кращий результат продемонструє кандидат на президентських виборах, тим більше шансів, що його запросить у свій список якась політична сила, або що він буде мати сильні позиції на мажоритарному окрузі. У найкращому випадку, гарний результат на президентських виборах, дозволить провести у парламент власну партію. Не треба відкидати і персональних політичних амбіцій, і часом наївну віру у власну перемогу, не підкріплену голосами виборців. Але це демократія, де кожен, хто має такі амбіції і гроші на виборчу кампанію і внесок, може спробувати позмагатися.

Читайте также: Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність

У переліку осіб, які підуть на президентські вибори, будуть також технічні кандидати. Їхня мета – відібрати голоси виборців у інших, більш рейтингових кандидатів, граючи на їхньому електоральному полі. Або за допомогою компромату, спробувати збити рейтинг конкретному політику. Наприклад, якщо Онищенко все ж буде балотуватися, то він діятиме проти Петра Порошенка. Якщо ви не запам’ятали усіх прізвищ кандидатів у президенти, у вас ще буде для цього час, бо з восени кандидатів стане ще більше.