Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, украинские защитники 44-й день защищают Харьков от оккупантов и ни секунды не сомневались в своей победе. Однако праздновать победу еще рано – враг не отказался от своих планов.

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Повторное наступление на Харьков

Как подчеркнул Синегубов, при попытке захватить город враг понес большие потери личного состава, техники и авиации. Но не стоит исключать вариант повторной атаки города российскими оккупантами.

Битву за Харьков россияне уже проиграли. Конечно, сейчас акценты больше касаются Донецкой и Луганской областей, однако мы понимаем, что акценты в Харьковской области будут сосредотачиваться,

– сказал он.