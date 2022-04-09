Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, українські захисники 44-й день боронять Харків від окупантів та жодної секунди не мали сумніву у своїх перемозі. Однак святкувати звитягу ще рано – ворог не відмовився від своїх планів.

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Повторний наступ на Харків

Як підкреслив Синєгубов, під час спроби захопити місто ворог зазнав великих втрат особового складу, техніки та авіації. Але не варто відкидати варіанту повторної атаки міста російськими окупантами.

Битву за Харків росіяни вже програли. Звичайно, зараз акценти більше стосуються Донецької та Луганської областей, однак ми розуміємо, що акценти на Харківській області будуть зосереджуватися,

– сказав він.

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