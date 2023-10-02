В марте 2023 года Героя отправили в последний путь в Киеве. Церемонию прощания провели на Майдане Независимости, после чего его похоронили на Аллее Славы.

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Получил Героя – однако посмертно

В конце сентября на сайте президента Украины появился указ о награждении Шаропова Бижана Рашидовича званием Герой Украины. Военного удостоили ордена "Золотая Звезда". Награду он получил посмертно – он погиб на войне против России.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу,

– говорится в указе Владимира Зеленского.

Известно, что Бижан в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Весной 2022 года он погиб в бою под Изюмом. Его смерть подтвердили с помощью ДНК-экспертизы только в феврале 2023 года.

Герой преданно защищал Украину / фейсбук Бижана Шаропова

Мужчина был ученым-биофизиком, соучредителем компании "Украинские генетические технологии". Известно, что он в 2013 – 2014 годах активно участвовал в Революции Достоинства. Позже, в 2014-2015 годах Шаропов воевал в составе батальона "Айдар" в Луганской области.

Потери Украины в борьбе