У березні 2023 року Героя відправили в останню путь у Києві. Церемонію прощання провели на Майдані Незалежності, після чого його поховали на Алеї Слави.

Дивіться також Боротьба за свободу в найтемніші часи: історії 24 Каналу про захисників та захисниць України

Отримав Героя – проте посмертно

Наприкінці вересня на сайті президента України з'явився указ про нагородження Шаропова Біжана Рашидовича званням Герой України. Військового удостоїли ордена "Золота Зірка". Нагороду він отримав посмертно – він загинув на війні проти Росії.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові,

– йдеться в указі Володимира Зеленського.

Відомо, що Біжан у перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Навесні 2022 року він загинув у бої під Ізюмом. Його смерть підтвердили за допомогою ДНК-експертизи лише у лютому 2023 року.

Герой віддано боронив Україну / фейсбук Біжана Шаропова

Чоловік був ученим-біофізиком, співзасновником компанії "Українські генетичні технології". Відомо, що він у 2013 – 2014 роках брав активну участь у Революції Гідності. Пізніше, у 2014 – 2015 роках Шаропов воював в складі батальйону "Айдар" у Луганській області.

Втрати України у боротьбі