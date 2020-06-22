Полномочия бизнес-омбудсмена в Украине могут расширить. Это поможет в более эффективной защите прав украинского бизнеса и наказании чиновников, которые эти права нарушают.

Кто такой бизнес-омбудсмен

Украинский бизнес может подать жалобу на государственные органы и в этом ему поможет бизнес-омбудсмен, который выступает так называемым медиатором. Кто такой бизнес-омбудсмен и как он поможет украинскому бизнесу защитить себя – в материале 24 канала.

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Совет бизнес-омбудсмена состоит из 35 человек. Когда предприниматель направляет жалобу, то совет ее рассматривает и проводит расследование, на основе которого выносит решение. Если решение в пользу предпринимателя, то совет также следит за выполнением этого решения со стороны госорганов.

Институт бизнес-омбудсмена создали еще в 2015 году, но недавно в Раду внесли законопроект, которым хотят реформировать институт бизнес-омбудсмена из совещательного в независимый орган.

Кто и как может жаловаться бизнес-омбудсмену

Любые предприниматели, против которых государственные или местные органы или государственные компании поступили неправомерно, могут жаловаться. Важно, что именно государственные органы/компании. Нельзя жаловаться на другие частные учреждения или бизнесы. Если по вашему делу суд уже вынес решение или с момента нарушения прошел год, то бизнес-омбудсмен также не поможет.

Чаще всего украинские предприниматели обращаются с такими проблемами:

налоговые вопросы;

проверки;

открытие уголовных дел;

рейдерство;

лицензии;

неисполнение судебных решений;

внесение компаний в список рисковых;

действия правоохранительных органов;

действия государственных регуляторов;

по вопросам таможни.

Кто жалуется

Согласно отчету Совета бизнес-омбудсмена, преимущественно жалуется украинский бизнес (87%), а именно малый и средний (70%). Однако меньше трети жалоб все же поступает и от крупного бизнеса. Обычно это бизнес из сферы оптовой торговли, промышленного производства и агросектора.

Как COVID-19 способствовал появлению новых жалоб

Пандемия коронавируса и карантин предстали перед бизнесом большим вызовом, нарушив не только его работу, но и частично права.

Появилось несколько новых типов жалоб, связанных с пандемией коронавируса. Это, к примеру, запрет экспорта медицинских костюмов, продажи гигиенической продукции и тому подобное. ФЛП, которые хотят зарегистрироваться повторно после карантина в этом году, уже не имеют права претендовать на единый налог,

– сказал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий в комментарии UA.Украинское радио.

Как подать жалобу

Жалобу нужно подать на сайте Совета бизнес-омбудсмена. Для этого:

Заполните личную информацию (ФИО, должность и контакты);

Укажите, на кого вы пишете жалобу;

Опишите правонарушения;

Как, по вашему мнению, бизнес-омбудсмен вам поможет;

Что вы сделали для того, чтобы решить проблему самостоятельно (административное обжалование);

Прикрепите документы, которые помогут в деле.

Заявление проверяют около 10 дней Если оно обосновано, то совет бизнес-омбудсмена начинает собственное расследование по нему, которое длится до 3 месяцев (в среднем 67 дней). Услуга является бесплатной.

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Поможет ли жалоба, если есть решение суда

В условиях подачи жалобы четко указано, что можно отправлять, если нет судебного решения. Однако в некоторых случаях вы все равно можете это сделать и ожидать помощи.

Мы не вмешиваемся в работу судов. Но мы можем поспособствовать исполнению решений судов госорганами, если этот процесс затягивается,

– разъяснил Свенчицкий в комментарии Лига.Закон.

Много ли украинцев обращаются за помощью

За время работы за последние 6 лет в этот орган обратилось 7 302 представителя бизнеса. Из них 4 871 дела успешно закрыли, зато 2 132 отклонили. Сейчас 245 в процессе расследования, а 54 на этапе предварительного рассмотрения. По сути большинство дел бизнес-омбудсмен помог решить.

Мы не можем давать 100% гарантию того, что наша рекомендация будет рассмотрена и принята к сведению. Также иногда бывают случаи, что после изучения проблемы выясняется, что бизнес действительно не прав, и незаконных действий со стороны госорганов не было

– рассказал Свенчицкий.

Отметим, что Совет бизнес-омбудсмена помог вернуть украинским и иностранным компаниям, которые обратились за помощью, 18,2 миллиарда гривен за время своего существования.

Кто является бизнес-омбудсменом в Украине

Марчин Свенчицкий вступил в должность осенью 2019. Он – бывший мэр Варшавы и депутат сейма в Польше, где был заместителем председателя украинской парламентской группы. Ранее он консультировал правительство Украины по реформе децентрализации.



Марчин Свенчицкий / The Page

Полномочия бизнес-омбудсмена хотят расширить

Пока только органы, подчиняющиеся Кабмину, обязаны сотрудничать с бизнес-омбудсменом. По сути, решения бизнес-омбудсмена сейчас имеют рекомендательный характер. Однако законопроект №3607 может расширить полномочия и обязать все государственные органы, местные органы и государственные компании Украины к сотрудничеству.

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Если чиновник отказывается сотрудничать с бизнес-омбудсменом, то на него налагают штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов (это от 105,1 тысячи до 210,2 тысячи гривен). Если чиновник повторно нарушит права бизнеса, то размер штрафа возрастает в 1,5-2 раза.

Бизнес-омбудсмен также сможет выступать в Верховной Раде на заседаниях Кабинета Министров и сможет на официальном уровне встречаться с премьер-министром. Таким образом бизнес-омбудсмен сможет давать рекомендации по улучшению бизнес-климата в Украине.