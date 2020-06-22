Повноваження бізнес-омбудсмена в Україні можуть розширити. Це допоможе у більш ефективному захисті прав українському бізнесу та покаранні чиновників, які ці права порушують.

Хто такий бізнес-омбудсмен

Український бізнес може подати скаргу на державні органи і в цьому йому допоможе бізнес-омбудсмен, який виступає так званим медіатором. Хто такий бізнес-омбудсмен та як він допоможе українському бізнесу захистити себе – у матеріалі 24 каналу.

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Рада бізнес-омбудсмена складається з 35 осіб. Коли підприємець надсилає скаргу, то рада її розглядає та проводить розслідування, на основі якого виносить рішення. Якщо рішення на користь підприємця, то рада також слідкує за виконанням цього рішення з боку держорганів.

Бізнес-омбудсмена створили ще у 2015 році, але нещодавно у Раду внесли законопроєкт, яким хочуть реформувати інститут бізнес-омбудсмена із дорадчого у незалежний орган.

Хто та як може скаржитися бізнес-омбудсмену

Будь-які підприємці, проти яких державні чи місцеві органи або державні компанії вчинили неправомірно, можуть скаржитися. Важливо, що саме державні органи/компанії. Не можна скаржитися на інші приватні установи чи бізнеси. Якщо по вашій справі суд вже виніс рішення або з часу порушення минув рік, то бізнес-омбудсмен також не допоможе.

Найчастіше українські підприємці звертаються з такими проблемами:

податкові питання;

перевірки;

відкриття кримінальних справ;

рейдерство;

ліцензії;

невиконання судових рішень;

внесення компаній до списку ризикових;

дії правоохоронних органів;

дії державних регуляторів;

з питань митниці.

Хто скаржиться

Згідно зі звітом Ради бізнес-омбудсмена переважно скаржиться український бізнес (87%), а саме малий та середній (70%). Проте менше третини скарг все ж надходять і від великого бізнесу. Зазвичай це бізнес зі сфери оптової торгівлі, промислового виробництва та агросектору.

Як COVID-19 сприяв появі нових скарг

Пандемія коронавірусу та карантин постали перед бізнесом великим викликом, порушивши не лише його роботу, але й частково права.

З’явилося кілька нових типів скарг, пов’язаних з пандемією коронавірусу. Це до прикладу заборона експорту медичних костюмів, продажу гігієнічної продукції тощо. ФОПи, які хочуть зареєструватися повторно після карантину цього року вже не мають права претендувати на єдиний податок,

– сказав бізнес-омбудсмен Марчін Свенчіцький в коментарі UA.Українське радіо.

Як подати скаргу

Скарг потрібно подати на сайті Ради бізнес-омбудсмена. Для цього:

Заповніть особисту інформацію (ПІБ, посада та контакти);

Вкажіть на кого ви пишете скаргу;

Опишіть правопорушення;

Як, на вашу думку, бізнес-омбудсмен вам допоможе;

Що ви зробили для того, щоб вирішити проблему самостійно (адміністративне оскарження);

Прикріпіть документи, які допоможуть у справі.

Заяву перевіряють близько 10 днів Якщо вона обґрунтована, то рада бізнес-омбудсмена розпочинає власне розслідування по ній, яке триває до 3 місяців (в середньому 67 днів). Послуга є безплатною.

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Чи допоможе скарга, якщо є рішення суду

В умовах подання скарги чітко вказано, що можна надсилати, якщо немає судового рішення. Проте в деяких випадках ви все одно можете це зробити та очікувати на допомогу.

Ми не втручаємося в роботу судів. Але ми можемо посприяти виконанню рішень судів держорганами, якщо цей процес затягується,

– роз'яснив Свенчіцький у коментарі Ліга.Закон.

Чи багато українців звертаються за допомогою

За час роботи за останні 6 років до цього органу звернулося 7 302 представники бізнесу. З них 4 871 справи успішно закрили, натомість 2 132 відхилили. Наразі 245 у процесі розслідування, а 54 на етапі попереднього розгляду. По суті більшість справ бізнес-омбудсмен допоміг вирішити.

Ми не можемо давати 100% гарантію того, що наша рекомендація буде розглянута і прийнята до відома. Також іноді бувають випадки, що після вивчення проблеми з'ясовується, що бізнес дійсно не правий, і незаконних дій з боку держорганів не було

– розповів Свенчіцький.

Зазначимо, що Рада бізнес-омбудсмена допомогла повернути українським та іноземним компаніям, які звернулися, 18,2 мільярда гривень за час свого існування.

Хто є бізнес-омбудсменом в Україні

Марчін Свенчіцький вступив на посаду восени 2019. Він – колишній мер Варшави та депутат сейму у Польщі, де був заступником голови української парламентської групи. Раніше він консультував уряд Україн щодо реформи децентралізації.



Марчін Свенчицький / The Page

Повноваження бізнес-омбудсмена хочуть розширити

Поки лише органи, що підпорядковуються Кабміну, зобов'язані співпрацювати з бізнес-омбудсменом. По суті рішення бізнес-омбудсмена зараз мають рекомендаційний характер. Проте законопроєкт №3607 може розширити повноваження та зобов'язати всі державні органи, місцеві органи та державні компанії України до співпраці.

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Якщо чиновник відмовляється співпрацювати з бізнес-омбудсменом, то на нього накладають штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів (це від 105,1 тисячі до 210,2 тисячі гривень). Якщо чиновник повторно порушить права бізнесу, то розмір штрафу зростає у 1,5-2 рази.

Бізнес-омбудсмен також зможе виступати у Верховній Раді на засіданнях Кабінету міністрів та зможе на офіційному рівні зустрічатися з прем’єр-міністром. Таким чином бізнес-омбудсмен матиме змогу давати рекомендації щодо покращення бізнес клімату в Україні.