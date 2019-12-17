Бизнес братьев Клюевых процветает в Крыму – результаты расследования

Экс-депутаты Рады Украины братья Клюевы сохранили энергобизнес в Крыму после аннексии в обход санкций Евросоюза.

Бывшие депутаты Верховной Рады Украины Сергей и Андрей Клюевы не только сохранили свой энергетический бизнес в Крыму после аннексии, но и продолжают там работать в обход санкций Евросоюза.

Об этом стало известно во время совместного расследования Настоящего Времени и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Масштабное расследование, которое велось почти два года, получило название "Крымский архив".



Солнечная электростанция в Крыму / Фото: Getty Images

Как выяснили журналисты, несколько солнечных электростанций в Крыму, которые раньше принадлежали Клюевым, после аннексии перерегистрировались в российском реестре. Но теперь их учредителями являются компании из Австрии, Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских островов. Часть этих компаний продолжает работать, часть из них находится в стадии ликвидации из-за судебных процессов с российскими банками.

Несмотря на санкции и судебные процессы с Россией, станции Клюевых в аннексированном Крыму продолжают работать. Владельцами электростанций оказались более десятка различных компаний с похожими названиями. Во всех них работают люди, которые были тесно связаны с бизнес-активами Клюевых.

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Еще до аннексии компании Клюевых взяли кредиты в украинских и российских банках на строительство гелиостанций в Украине. До 2017 года компании накопили огромные долги перед обеими сторонами. Но если Украине пришлось покрывать убытки банков из государственного бюджета (это около миллиарда долларов), то Россия начала судебные процессы с владельцами энергобизнеса. Компании к этому моменту задолжали около $ 891 млн. Речь шла о кредитах, которые компании группы Activ Solar брали в Внешторгбанке и Сбербанке через их украинские филиалы. Тогда же российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов допускал, что госбанки заберут гелиостанции в счет кредитов.

Сами Клюевы находились под персональными санкциями ЕС с 2014 года. Но к концу 2018-го и началу 2019-го их сняли. Власти Кипра на запрос Настоящего Времени о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую. Власти Нидерландов и Австрии на запросы не ответили. На запросы и звонки Настоящего Времени ни один из братьев Клюевых не ответил.