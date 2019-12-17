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      Бізнес братів Клюєвих процвітає у Криму – результати розслідування

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      Пейзаж Криму / GettyImages

      Ексдепутати Ради України брати Клюєви зберегли енергобізнес в Криму після анексії в обхід санкцій Євросоюзу.

      Колишні депутати Верховної Ради України Сергій і Андрій Клюєви не тільки зберегли свій енергетичний бізнес в Криму після анексії, а й продовжують там працювати в обхід санкцій Євросоюзу.

      Про це стало відомо під час спільного розслідування Настоящего Времени і антикорупційного проекту "Муніципальний сканер". Масштабне розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів". 

      Сонячна електростанція у Криму/ Фото: Getty Images 

      Як з'ясували журналісти, кілька сонячних електростанцій в Криму, які раніше належали Клюєвим, після анексії перереєструвалися в російському реєстрі. Але тепер їх засновниками є компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру і з Британських Віргінських островів. Частина цих компаній продовжує працювати, частина з них знаходяться в стадії ліквідації через судові процеси з російськими банками. 

      Незважаючи на санкції та судові процеси з Росією, станції Клюєвих у анексованому Криму продовжують працювати. Власниками електростанцій виявилися більше десятка різних компаній зі схожими назвами. У всіх них працюють люди, які були тісно пов'язані з бізнес-активами Клюєвих.

      Читайте також: Працюють в обхід санкцій у Криму: виявлено слід Lufthansa та інших компаній

      Ще до анексії компанії Клюєвих взяли кредити в українських і російських банків на будівництво геліостанцій в Україні. До 2017 року компанії накопичили величезні борги перед обома сторонами. Але якщо Україні довелося покривати збитки банків з державного бюджету (це близько мільярда доларів), то Росія почала судові процеси з власниками енергобізнесу. Компанії до цього моменту заборгували близько $891 млн. Йшлося про кредити, які компанії групи Activ Solar брали у Внешторгбанка і Ощадбанку через їх українські філії. Тоді ж російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов допускав, що держбанки заберуть геліостанції в рахунок кредитів.

      Самі Клюєви перебували під персональними санкціями ЄС з 2014 року. Але до кінця 2018 го і початку 2019 го їх зняли. Влада Кіпру на запит Настоящего Времени про можливе порушення санкцій не відповіли і порадили звернутися в компанії безпосередньо. Влада Нідерландів та Австрії на запити не відповіли. На запити і дзвінки Настоящего Времени жоден з братів Клюєвих не відповів.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Сергій Клюєв Андрій Клюєв Сонячна енергетика
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