Бизнес-империя Згуровского: скандальный ректор может остаться безнаказанным

Вследствие отмены статьи о незаконном обогащении безнаказанным может остаться один из самых ярких фигурантов журналистских расследований – ректор Киевского политеха и одновременно глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Михаил Згуровский.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка–расследователь Татьяна Мартынюк.

Читайте расследование программы "ЦРУ" о Згуровском: Какую бизнес–империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом

"Прокурорам в обвинении теперь нечем апеллировать, ведь невозможно вести дело по несуществующей статье. Как и суд не сможет применить несуществующую статью для приговора. И в лучшем случае прокурорам удастся кое-где заменить ее на родственную статью 366-1 – недостоверное декларирование. Но это цветочки – только штраф и никакой угрозы получить тюремный срок", – подчеркнула журналистка.

Обе статьи инкриминировались и одному из самых ярких фигурантов журналистских расследований – ректору Киевского политеха и одновременно главе наблюдательного совета "Укроборонпрома" – Михаилу Згуровскому. Напомним, агенты программы "ЦРУ" на 24 канале разоблачили и доказали, что он владеет ценной недвижимостью в США, а также является учредителем строительной компании в Черногории. Но об этом в деклалации – ни слова.

Видео: расследование программы "ЦРУ" о Згуровском

"Этим делом занималось НАБУ, квалифицировали производство как раз по этим двум статьям. Ведь, в частности, Михаил Згуровский не мог внятно объяснить, откуда взял деньги на свои зарубежные приобретения, будучи ректором вуза и в последние годы еще и чиновником при "Укроборонпроме", – рассказала журналистка.

От НАБУ дело Згуровского передали в Нацполицию якобы из подследственности, из-за чего закрались подозрения: насколько тщательно оно будет исследовано. Но теперь уже становится очевидно – с отменой 368-2 статьи Уголовного кодекса господину Загуровскому вообще нечего предъявить. Это же просто праздник какой-то!

– отметила Мартынюк.

Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 8 марта 2019