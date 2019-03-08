Бізнес-імперія Згуровського: скандальний ректор може залишитись непокараним

Внаслідок скасування статті про незаконне збагачення непокараним може залишитись один з найяскравіших фігурантів журналістських розслідувань – ректор Київського політеху та водночас голова наглядової ради "Укроборонпрому" Михайло Згуровський.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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"Прокурорам у обвинуваченні відтепер нема чим апелювати, адже неможливо вести справу за неіснуючою статтею. Як і суд не зможе застосувати неіснуючу статтю для вироку. І в кращому разі прокурорам вдасться де-не-де замінити її на споріднену статтю 366-1 – недостовірне декларування. Але ж це квіточки – лише штраф і жодної загрози отримати тюремний термін", – підкреслила журналістка.

Обидві статті інкримінувалися і одному з найяскравіших фігурантів журналістських розслідувань – ректору Київського політеху та водночас голові наглядової ради "Укроборонпрому" – Михайлу Згуровському. Нагадаємо, агенти програми "ЦРУ" на 24 каналі викрили і довели, що він має коштовну нерухомість у США, а також є засновником будівельної компанії в Чорногорії. І про це у деклалації – анічичирк.

Відео: розслідування програми "ЦРУ" про Згуровського

"Цією справою займалося НАБУ, кваліфікували провадження якраз за цими двома статтями. Адже зокрема Михайло Згуровський не міг зрозуміло пояснити, звідки взяв гроші на свої закордонні надбання, будучи ректором вишу та в останні роки ще й чиновником при "Укроборонпромі", – розповіла журналістка.

Із НАБУ справу Згуровського передали до Нацполіції нібито через підслідність, через що закрались підозри: наскільки прискіпливо вона буде досліджена. Але тепер вже стає очевидним – зі скасуванням 368-2 статті Кримінального кодексу пану Згуровському взагалі нема що пред'явити. Це ж просто свято якесь!

– наголосила Мартинюк.

Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 8 березня 2019