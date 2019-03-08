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      Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють

      ЦРУ. За кадром 115 Читать новость на русском

      Феєричний фінал усім антикорупційним починанням в країні. З Кримінального кодексу вилучили статтю, за якою чиновників можна засудити за незаконне збагачення, а отже – всім "дякую" і всі вільні.

      Я, Тетяна Мартинюк, очолюю проект журналістських розслідувань 24 каналу "ЦРУ", і в розробці наших програм ми із журналістами в першу чергу фокусуємось на корупційних зловживаннях чиновників та на їхніх статках, якщо вони неспівставні із доходами. І часто цілком очевидним є зв’язок між державною службою – а точніше можливостями – та владою, яку вона надає, та чиновницькими мільйонами, законне походження яких вони пояснити не можуть. 

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      Не лише журналістам, а й правоохоронним структурам публічне е-декларування відкрило очі, як насправді живуть чиновники на одну зарплату. Тоді, коли 2 роки тому усіх держслужбовців змусили звітувати про свої статки, багато хто казав про те, що це відкриє список підозрюваних у незаконному збагаченні.

      Бо ж у нас на той момент вже була навіть ціла стаття у Кримінальному кодексі за номером 368-2, яка передбачає за це покарання реальним тюремним терміном, а ще – три антикорупційних органи – НАЗК, НАБУ та САП, які мали б корупціонерів при владі лускати як горішки. До речі, ота сама стаття 368-2 була внесена до Кримінального кодексу 26 квітня 2015 року. Саме тоді, коли в країні впроваджувалася антикорупційна трійка.

      І це була одна з умов отримання кредитних траншів від МВФ та обіцяного на той момент безвізу. Це та сама стаття, яку напередодні наш Конституційний суд визнав неконституційною та відповідно – скасував 26 лютого. І як відомо, рішення цього високого судового органу оскарженню не підлягає. Конституційний суд взявся оцінювати конституційність цієї статті через звернення 59 народних депутатів. У цьому списку і "народофронтівці", і "опоблоківці", і радикали, і представники БПП.

      Депутати наголошували – стаття, що передбачає покарання за незаконне збагачення – неконституційна. Мовляв, статки, походження яких пояснити неможливо – не означає, що вони набуті внаслідок злочину. А головний аргумент – підозрювані не повинні самі доводити свою невинуватість. Довести злочин – справа сторони обвинувачення. Крапка. Із цими аргументами судді погодились, і більшістю ухвалили рішення на користь позивачів.

      Такий поворот насправді став неабияким шоком для громадськості та, у першу чергу, для самих антикорупційних органів – НАБУ та САП . Адже тепер велика частина їхньої роботи – коту під хвіст. А фігуранти їх розслідувань можуть сміливо відкорковувати шампанське. Серед них – керівник Держаудитслужби Лідія Гаврилова, очільник ДФС Мирослав Продан, екс-прокурор АТО – Костянтин Кулик та міністр транспорту Володимир Омелян.

      продан гаврилова омелян
      Мирослав Продан, Лідія Гаврилова, Володимир Омелян

      Цим чиновникам за тою самою суперечливо статтею вже було пред'явлено підозру, але чим будуть крити тепер у судах антикорупційні прокурори? До речі, видихнути спокійно зможуть і заступник голови СБУ Павло Демчина, незадекларовані статки якого виявили журналісти, і лідер радикалів Олег Ляшко, який свої мільйонні статки пояснював виграшами у лотерею. Загроза покарання, а це було позбавлення волі на 5-10 років, за незаконне збагачення їм вже не загрожує. Вже не треба виправдовуватися за походження незадекларованого майна, яке раніше як могли прискіпливо приховували.

      Втрата статтею чинності означатиме закриття справ, в яких на ній грунтувалося обвинувачення. І хоча судді Конституційнго суду прописали, що стаття 368-2 втрачає чинність з дня ухвалення цього рішення, на перший погляд, може здатися, що відкриті до цього часу справи, а особливо ті, по яких вже висунута підозра, мають шанс бути доведеними до фіналу. Але, на жаль, це не так. Прокурорам у обвинуваченні відтепер нема чим апелювати, адже неможливо вести справу за неіснуючою статтею. Як і суд не зможе застосувати неіснуючу статтю для вироку.

      І в кращому разі прокурорам вдасться де-не-де замінити її на споріднену статтю 366-1 – недостовірне декларування. Але ж це квіточки – лише штраф і жодної загрози отримати тюремний термін.

      До речі, обидві статті інкримінувалися і одному з найяскравіших фігурантів наших журналістських розслідувань – ректору Київського політеху та водночас голові наглядової ради "Укроборонпрому" – Михайлу Згуровському.

      Михайло Згуровський
      Михайло Згуровський

      Нагадаємо, агенти програми "ЦРУ" викрили і довели, що він має коштовну нерухомість у США, а також є засновником будівельної компанії в Чорногорії. І про це у деклалації – анічичирк.

      Цією справою займалося НАБУ, кваліфікували провадження якраз за цими двома статтями. Адже зокрема Михайло Згуровський не міг зрозуміло пояснити, звідки взяв гроші на свої закордонні надбання, будучи ректором вишу та в останні роки ще й чиновником при "Укроборонпромі".

      Читайте розслідування програми "ЦРУ" про Згуровського: Яку бізнес-імперію заховав скандальний ректор Згуровський за кордоном

      Із НАБУ справу Згуровського передали до Нацполіції нібито через підслідність, через що закрались підозри: наскільки прискіпливо вона буде досліджена. Але тепер вже стає очевидним – зі скасуванням 368-2 статті Кримінального кодексу пану Згуровському взагалі нема що пред'явити. Це ж просто свято якесь!

      Відео: розслідування програми "ЦРУ" про Згуровського

      Нам обіцяють нову вдосконалену статтю, яку буде готувати парламент. Лише обіцяють. Але справи розслідуються саме зараз, і днями вони або будуть закриті, або безперпективно розваляться у судах. В таких умовах сподіватися на реальні терміни для корупцонерів не варто. На жаль, мусимо це визнати.

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      Особисто я тепер не бачу альтернативи виключно публічному оприлюдненню злочинів чиновників та незрозумілість появи у них при скромній зарплаті тих чи інших активів. Якщо слідчих обмежує Кримінальний кодекс, розслідувальна журналістика має куди більші можливості. Ви маєте знати, хто збагачується на ваших податках. Тож я закликаю вас бути пильними і не мовчати, якщо ви знаєте, як чиновники крадуть із бюджета, як за відкати купляють дорогі авто та нерухомість. Наша електронна пошта [email protected]

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України Корупція Відеоблоги НАБУ ЦРУ. За кадром Розслідування Мирослав Продан Володимир Омелян
      Джерело: 24 канал
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