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      Справа скандального олігарха Гута на межі провалу: обурливі деталі

      ЦРУ. За кадром 127 Читать новость на русском

      На початку листопада 2018 року прес-служба ГПУ звітувала про успішну екстрадицію олігарха Миколи Гута зі Швейцарії. Бізнесмен втік із України, лишивши із мільярдним боргом іноземних інвесторів. Днями стало відомо, що ця справа на межі повного розвалу.

      Куди зникли гроші

      Миколі Гуті належав один з найбільших агрохолдингів країни – "Мрія". Компанія обробляє землі у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

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      У 2014 році "Мрія" припинила платити за кредитними зобов'язаннями та оголосила технічний дефолт. За версією слідства, це сталося внаслідок того, що Микола Гута вивів всі активи холдингу на підставні компанії, а сам втік за кордон. Розмір боргу компанії сягав понад мільярд доларів іноземних інвестицій і згодом агрохолдинг за кредитними зобов'язаннями перейшов у власність кредиторів.

      В Україні ще у 2015 році у МВС порушили карну справу, а самого Гуту оголосили в міжнародний розшук. Його звинуватили у шахрайстві й шукали цілих чотири роки. Знайшли втікача у Швейцарії, де він попросив політичного притулку, але у листопаді 2018 року екстрадували до України.

      Микола Гута
      Микола Гута

      Чому мовчать свідки

      В Україні Миколу Гута суд відпустив без застави під особисте зобов'язання, тоді як на реальних свідків його фінансових зловживань чинили тиск. Через погрози колишній операційний директор агрохолдингу Владислав Луговський був змушений утекти з родиною за кордон.

      Чоловік запевняв, що може розповісти чимало про розкрадання активів "Мрії", адже вони діяли разом. Час від часу до його квартири навідувались із погрозами невідомі молодики, а після його втечі квартиру за допомогою чорного реєстратора зухвало переписали на іншу людину. 

      Владислав Луговський
      Владислав Луговський

      Олександр Крючков – ще один свідок махінацій Гути. Чоловік підписував фіктивні накладні на постачання сільгосптехніки до "Мрії". Бізнесмен був готовий розповісти у суді, як все було, але несподівано на його ім'я знайшлася розписка про 10 мільйонів боргу одному із соратників Гути. За словами директора, вона фальшива, але це ще треба довести у суді. А поки що Крючков має уявний борг – він на гачку. 

      Ще задовго до екстрадиції Миколи Гута в Україну свідки просили про захист та говорили про потужний тиск з боку підозрюваного бізнесмена.
       

      тітушки
      Тітушки, які залякують свідків

      Справа Гути з 2016 року переходила від Нацполіції до НАБУ та назад. На перший погляд – це зовсім не та підслідність антикорупційних органів, але у групі підозрюваних фігурували декілька чиновників, тому й скеровували до НАБУ.

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      Утім там злочину відповідно до кваліфікації статті не знайшли, і резонансну справу закрили. На переконання прокура САП Назара Холодницького говорити про те, що Гута геть вийде сухим із води – зарано.

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Гроші ЦРУ. За кадром Відеоблоги НАБУ САП Тітушки
      Джерело: 24 канал
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