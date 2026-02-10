10 февраля, 13:34
Бизнесмен Игорь Мазепа сбил насмерть пешехода, –СМИ
Бизнесмен Игорь Мазепа на трассе Киев-Чоп насмерть сбил пешехода. Он управлял автомобилем Maybach.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Что известно о смертельном ДТП с участием Игоря Мазепы?
На трассе Киев-Чоп 9 февраля около 19:30 произошло ДТП с участием бизнесмена Игоря Мазепы. Он был за рулем Maybach и сбил насмерть 60-летнего пешехода, который переходил дорогу в неосвещенной части.
Мужчина скончался по дороге в больницу.