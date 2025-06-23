Солнце, газ, дизель или тепло: как бизнесу выбрать оптимальный источник энергии

Еще год назад большинство бизнесов ставили себе цель одну: выжить во время блэкаутов. Возобновляемые источники энергии, генераторы, аккумуляторы – все работало на то, чтобы иметь резерв. Но 2025 год диктует новые условия. Теперь фокус сместился на экономику: как оптимизировать расходы на энергию?

В эксклюзивной колонке для 24 Канала выясним, какое из решений – дизель, газопоршневые установки, стореджи или теплогенераторная когенерация – является наиболее эффективным и когда.

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Изменение энергетического фокуса: что на самом деле руководит спросом в 2025 году

В 2022 году, когда страну охватили массовые отключения электроэнергии, энергетическая стратегия компаний строилась вокруг резервирования: как не остановить производство, удержать работу серверов и обеспечить базовые потребности офисов. Решения принимались быстро: дизельные генераторы, газовые установки, аккумуляторные блоки – все, что могло дать хотя бы несколько часов автономной работы.

Сегодня же главная цель – не только иметь питание, но и сократить расходы на него. После частичного восстановления энергосистемы, увеличения доли альтернативной генерации, а также изменений в тарификации для бизнеса, акценты сместились. Компании начали учитывать не только то, есть ли свет, но и сколько он стоит. Из-за этого началось массовое переосмысление поспешных решений.

Какие решения использует бизнес и в каких случаях

Начнем с дизельных генераторов. Довольно популярное решение по нескольким причинам: быстрая инсталляция, простота в обслуживании и способность работать круглосуточно. Однако они имеют высокие эксплуатационные расходы из-за стоимости топлива и скорость его потребления. В среднем дизельные генераторы потребляют 250 – 300 граммов на киловатт-час + эксплуатационные расходы, в результате получаем 20 – 25 гривен за киловатт-час.

В городах генераторы часто просто негде разместить из-за ограничений по шуму. А в периоды стабильного энергоснабжения дизельные системы простаивают, не имея никакой ценности.

Газопоршневые установки (ГПУ) тоже получили волну популярности во время блэкаутов. Причина – стабильная поставка газа и экономия. Стоимость электроэнергии составляла около 4,5 гривны за киловатт-час, что было меньше рыночной. Однако со временем выяснилось, что островной режим работы этих систем сложно реализовать, особенно в объектах с нестабильным потреблением например торговые центры.

Кроме того, рентабельность установки зависит от цены на газ, которая в условиях войны и на фоне глобального дефицита топлива – нестабильна. Срок окупаемости может удвоиться, если станция работает только ночью или не работает летом.

Когенерационные установки – менее массовое явление среди бизнеса, но активно внедряется на уровне государства. В Ровенской области уже работает 25 таких установок, в Полтавской – только начинают внедрять, но планируют установить 9 систем общей мощностью 4,8 мегаватта.

Когенерационные установки подходят для предприятий с постоянным потреблением тепла, например, в секторе пищевой или химической промышленности. Они позволяют максимально использовать топливо: производить и тепло, и электричество. Но когенерация не универсальна: она менее гибкая в изменении мощностей, требует индивидуального проектирования и часто выгодна, если на предприятии уже есть избыток тепла, например, котельная.

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Зеленое решение, которое не требует топлива, – солнечные станции в сочетании с системами накопления электроэнергии (BESS). Выработанную солнцем энергию выгодно использовать именно тогда, когда ее цена на рынке самая высокая – то есть вечером, во время пиковых нагрузок. Поскольку солнце генерирует энергию днем, именно BESS позволяют сохранять избыток и использовать его в собственном потреблении, когда это действительно имеет смысл. Такие решения сегодня выглядят все более привлекательными:

минимальные эксплуатационные расходы;

срок службы – до 25 лет;

отсутствие зависимости от внешних поставщиков газа или топлива;

системы легко масштабируются – как для малого бизнеса, так и для крупных логистических или производственных объектов.

Главный барьер – высокая начальная инвестиция и необходимость согласования с сетью, но в перспективе – самый стабильный источник. Однако украинский бизнес это не останавливает: в прошлом году в Украине было установлено более 800 МВт солнечных электростанций для бизнеса и домохозяйств.

Что говорит математика: как меняется стоимость электроэнергии

Цены на электроэнергию в Украине стали чрезвычайно динамичными, а их пересмотр происходит почти ежегодно. В 2024 тарифы выросли почти вдвое, а в апреле 2025 обновились снова. Сейчас цена формируется ежедневно, в зависимости от спроса и предложения. В летний период стоимость может составлять 2 копейки за киловатт-час, а вечером достигать 9 гривен за киловатт-час из-за роста спроса и недостатка мощностей.

Через ценовые качели системы накопления стали особенно выгодными – они позволяют "зарядиться" дешевой электроэнергией днем, а использовать ее вечером, когда киловатт стоит вдвое больше.

Почему важно выбирать решение под конкретный сценарий

Сравнивая все опции между собой, важно не только считать расходы, но и понимать контекст: где расположен объект, есть ли у него доступ к газовым сетям, какие разрешения на выбросы действуют в этой зоне, какая площадь крыши или земельного участка доступна под СЭС, нужна ли электроэнергия ночью.

Например, дизельный генератор – самое быстрое решение, но дорогое в эксплуатации и не несет никакой пользы в отсутствие. ГПУ выгодны при стабильном газоснабжении, но чувствительны к скачкам цены, что влияет на сроки окупаемости. Когенерационные системы подходят для специфических производств, которые постоянно потребляют тепло. Солнечные станции в сочетании с BESS – самое дорогое на старте, но наименее рискованное решение в условиях неопределенного рынка энергоносителей. Если другие системы зависят от газа или топлива, то СЭС – только от солнца. А оно, к счастью, пока бесплатное.