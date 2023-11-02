О том, что удалось обнаружить казино, БЭБ сообщило 1 ноября. В бюро отмечают, что работники нелегального игорного заведения во время обыска скрылись от правоохранителей. Для этого они буквально проломили гипсокартонный перестенок в соседнее кафе.
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Что известно о казино
Как отмечают в Бюро экономической безопасности, в помещении подпольного казино детективы изъяли системные блоки, мониторы, сейфы, сетевые коммутаторы, карточки отчетности, средства и прочее.
В БЭБ добавили, что злоумышленников ожидает наказание теперь не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса. А еще и за то, что они незаконно проникли в частную территорию.
Известно, что устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности подпольного казино в Киеве. Также идет досудебное расследование. Процессуальным руководством занимаются прокуроры Киевской городской прокуратуры.
Накануне мы рассказывали, что бывшим руководителям Укрзализныци выписали подозрение. Причина: выписаны премии на более чем миллион гривен.
Что известно о премиях и Укрзализныце
- Занимались этим детективы Территориального управления БЭБ в Киеве. Они разоблачили бывшего директора и первого заместителя филиала АО Укрзализныця. Они нарушали требования Порядка поощрения работников.
- В Бюро экономической безопасности установили, что без согласования с членом правления АО Укрзализныця служащие подписали приказ о поощрении денежными средствами работников филиала за работы. Но есть одно существенное "но": эти работы они фактически не выполняли.
- В результате были зафиксированы растраты на сумму более 1,6 миллиона гривен.
- В БЭБ отметили, что вышеупомянутым лицам сообщили о подозрении в совершении ими уголовного преступления. Речь идет о статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.