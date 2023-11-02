О том, что удалось обнаружить казино, БЭБ сообщило 1 ноября. В бюро отмечают, что работники нелегального игорного заведения во время обыска скрылись от правоохранителей. Для этого они буквально проломили гипсокартонный перестенок в соседнее кафе.

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Что известно о казино

Как отмечают в Бюро экономической безопасности, в помещении подпольного казино детективы изъяли системные блоки, мониторы, сейфы, сетевые коммутаторы, карточки отчетности, средства и прочее.

В БЭБ добавили, что злоумышленников ожидает наказание теперь не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса. А еще и за то, что они незаконно проникли в частную территорию.

Известно, что устанавливаются все лица, причастные к незаконной деятельности подпольного казино в Киеве. Также идет досудебное расследование. Процессуальным руководством занимаются прокуроры Киевской городской прокуратуры.

Накануне мы рассказывали, что бывшим руководителям Укрзализныци выписали подозрение. Причина: выписаны премии на более чем миллион гривен.

Что известно о премиях и Укрзализныце