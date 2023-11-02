Про те, що вдалося виявити казино, БЕБ повідомило 1 листопада. У бюро зазначають, що працівники нелегального грального закладу під час обшуку втекли від правоохоронців. Для цього вони буквально проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе.
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Що відомо про казино
Як зазначають у Бюро економічної безпеки, у приміщенні підпільного казино детективи вилучили системні блоки, монітори, сейфи, мережеві комутатори, картки звітності, кошти та інше.
У БЕБ додали, що на зловмисників очікує покарання тепер не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу. А ще й за те, що вони незаконно проникли на приватну територію.
Відомо, що наразі встановлюються всі особи, які причетні до незаконної діяльності підпільного казино у Києві. Також триває досудове розслідування. Процесуальним керівництвом займаються прокурори Київської міської прокуратури.
Напередодні ми розповідали, що колишнім керівникам Укрзалізниці виписали підозру. Причина: виписані премії у понад мільйон гривень.
Що відомо про премії та Укрзалізницю
- Займалися цим також детективи Територіального управління БЕБ у Києві. Вони викрили колишнього директора та першого заступника філії АТ Укрзалізниця. Вони порушували вимоги Порядку заохочення працівників.
- У Бюро економічної безпеки встановили, що без погодження з членом правління АТ Укрзалізниця службовці підписали наказ про заохочення грошовими коштами працівників філії за роботи. Але є одне суттєве "але": цих робіт вони фактично не виконували.
- Внаслідок цього були зафіксовані розтрати на суму у понад 1,6 мільйона гривень.
- У БЕБ зазначили, що вищезгаданим особам повідомили про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення. Йдеться про статтю про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.