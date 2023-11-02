Про те, що вдалося виявити казино, БЕБ повідомило 1 листопада. У бюро зазначають, що працівники нелегального грального закладу під час обшуку втекли від правоохоронців. Для цього вони буквально проламали гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе.

Читайте також Обшуки у FESTrepublic: 2000 співробітників холдингу отримували зарплати "в конверті", – БЕБ

Що відомо про казино

Як зазначають у Бюро економічної безпеки, у приміщенні підпільного казино детективи вилучили системні блоки, монітори, сейфи, мережеві комутатори, картки звітності, кошти та інше.

У БЕБ додали, що на зловмисників очікує покарання тепер не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу. А ще й за те, що вони незаконно проникли на приватну територію.

Відомо, що наразі встановлюються всі особи, які причетні до незаконної діяльності підпільного казино у Києві. Також триває досудове розслідування. Процесуальним керівництвом займаються прокурори Київської міської прокуратури.

Напередодні ми розповідали, що колишнім керівникам Укрзалізниці виписали підозру. Причина: виписані премії у понад мільйон гривень.

Що відомо про премії та Укрзалізницю