Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) с особым рвением взялось за разработку так называемого "клуба белого бизнеса", создание которого инициировал глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, а поддержал, поставив подпись на принятом летом прошлого года законе 3813-IX, президент Владимир Зеленский, информирует 24 Канал.

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Для бизнеса, который имеет высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства (и платит в бюджет примерно 16,6% от оборота!), этот закон, напомним, предусматривает мораторий на документальные проверки, что, по замыслу, было связано с намерением стимулировать экономику во время военного положения.

Но что-то пошло не так – этот закон писан не для БЭБ, и когда нельзя преследовать крупнейших налогоплательщиков по налоговому Кодексу, – тогда, оказалось, можно по уголовному!

Теперь у отечественных предпринимателей государственная структура БЭБ вызывает ассоциацию с особо опасной организованной преступной группировкой в погонах.

Детективы "копают" под компанию с международными инвестициями

ООО "Интернет-реклама РИА" (из перечня "клуба белого бизнеса", который утвержден налоговой) находится под искусственным давлением БЭБ с лета прошлого года, и в любой момент может прекратить финансово-хозяйственные операции вследствие возможного ареста (блокировки) счетов, – такова типичная практика следственных судей.

Данное ООО является дочерней компанией эстонской международной группы "RIA.com Marketplaces OÜ", которая основана в 2012 году со штаб-квартирой в городе Таллинн.

"RIA.com Marketplaces OÜ" вложила инвестиции в Украину путем приобретения 99% долей в уставном капитале ООО "Интернет-реклама РИА" и создания новых предприятий, которые разрабатывают, управляют онлайн-платформами AUTO.RIA.com, DIM.RIA.com, RIA.com, платформой DomRIA.eu в странах Балтии, производят инновационное программное обеспечение, в том числе с внедрением новейших мировых разработок в области искусственного интеллекта.

Компания занимает 23 место в мировом рейтинге порталов объявлений и 5 место (!) среди независимых порталов.

ООО "Интернет-реклама РИА" является резидентом "Дія Сити", ведет хозяйственную деятельность в сфере цифровой экономики, инновационного бизнеса и активно участвует в развитии цифровой инфраструктуры Украины, привлечении инвестиций, а также талантливых специалистов.

За предыдущие четыре неполных года обществом уплачено в бюджет налогов и сборов на сумму более 175 миллионов гривен:

2021 год – 16,3 миллиона гривен,

2022 год – 44,3 миллиона гривен,

2023 год – 62,7 миллиона гривен,

2024 (год еще не завершен) – 63,1 миллиона гривен.

Менеджмент компании обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, бизнес-омбудсмену, ГБР, Генпрокуратуре, многочисленным международным институтам за защитой от противоправных действий детективов БЭБ, а также с предложениями по приведению некоторых норм законов в соответствие с европейским законодательством.

О чем идет речь?

Перебирая на себя несвойственные функции, следственные органы не могут служить инструментом давления на бизнес.

Засекреченная аналитика на 107 миллионов

Уголовное производство №72024001600000001 в отношении должностных лиц ООО "Интернет-реклама РИА" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), начато 19 июля 2024 года.

Основание – засекреченные (!) аналитические продукты Бюро, по которым детективы "насчитали" неуплату НДС и налога на прибыль на сумму почти 107 миллионов гривен в период с 2021 по 2024 год.

При этом, согласно бухгалтерскому и налоговому учету, в указанное время никаких (!) нарушений Налогового кодекса, имеющих уголовный характер, этим ООО допущено не было, что зафиксировано Актом документальной проверки налоговой и, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии состава уголовного преступления.

И тем не менее, 21 октября 2024 года следственный судья Киевского районного суда города Одесса Ирина Литвинова своим постановлением удовлетворила ходатайство БЭБ и предоставила группе следователей Андрею Пикушу, Олегу Линко, Павлу Хамлице, руководителю отдела детективов Евгению Телиусу временный доступ к вещам и документам общества.

На основании сомнительного постановления были изъяты десятки тысяч документов, составляющих банковскую и коммерческую тайну.

И хотя речь идет о копиях, менеджмент два месяца (!) был лишен возможности полноценно работать, тратя свое время на изготовление такого количества документов.

В конце прошлого года, в течение только одного месяца, директору Оксане Ракухе было выдано четыре (!) повестки, включая на 30 декабря, что расценивается защитой как психологическое давление, учитывая и то обстоятельство, что на допросы нужно ездить из Винницы в Киев.

Для понимания оснований, по которым БЭБ, используя внутреннюю аналитику, пришло к выводам о нарушении Налогового кодекса, получения объяснений относительно таких выводов, нами в силу ст. 221 УПК был направлен запрос на ознакомление с материалами досудебного следствия,

– сообщила Оксана Ракуха.

"От следователя поступил отказ со ссылкой ... на тайну следствия. Таким образом общество было лишено возможности обжаловать выводы БЭБ в рамках УПК или путем подачи иска в административный суд. В то же время, устно, вне установленной законом процедуры, следователь выдвинул требование... об уплате налогов, "начисленных" в аналитических продуктах. Между тем, согласно предписаниям Налогового кодекса, только государственная налоговая служба имеет право принимать решение о доначислении налоговых обязательств", – добавила она.

Исходя из постановления следственного судьи, одна из основных претензий Бюро к ООО "Интернет-реклама РИА" в части налога на прибыль заключается в том, что у общества или его контрагента нет складских (!) помещений, что выходит за пределы даже здравого смысла, поскольку хозяйственная деятельность общества как резидента "Дія Сити" проводится в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта, что однозначно не требует использования складских помещений.

Другая претензия заключается в том, что общество и некоторые его партнеры пользуются услугами АО "ПриватБанк", которое является одним из самых технологичных банковских учреждений. При этом, как уточняют в компании, претензия выдвигается без всякой попытки продемонстрировать то, каким образом она влияет на соблюдение или несоблюдение Налогового кодекса.

Из постановления следственного судьи также известно, что детектив БЭБ ссылается на заключение аналитического продукта, которым якобы установлены нарушения по налогу на прибыль за 2021 – 2023 годы и первый квартал 2024 года, что абсолютно незаконно, поскольку дата возникновения налогового обязательства общества как резидента "Дія Сити" по его уплате на особых условиях за отчетный 2024 год наступает только в 2025 году (!). Что, в свою очередь, исключает факт неуплаты этого налога в бюджет, а следовательно – и состав уголовного преступления, которое инкриминируют БЭБовцы.

Судебной перспективы нет, но крови они попьют

"Уголовные производства, в основе которых содержится такой "аналитический продукт", а не акт налоговой проверки, не имеют обоснованной судебной перспективы, – комментирует адвокат Александр Живун. – Однако как рычаг принуждения к каким-то условиям, как основание для проведения обысков, получения временных доступов, наложения арестов на счета, цементирования каркаса "обвинения" этот механизм функционирует. Для полного же снятия обвинений, возмещения нанесенного ущерба, привлечения по ч. 3 ст. 206 УК (противодействие законной хозяйственной деятельности) оборотней в погонах нужны ресурсы, выдержка и время".

Несмотря на перезагрузку, БЭБ – первое по жалобам

По итогам третьего квартала 2024 года Совет бизнес-омбудсмена отметил рост жалоб на незаконные действия БЭБ, которое заняло 1 место среди других правоохранительных структур.

И это на фоне недавно принятого Верховной Радой законопроекта о его перезагрузке.

Показательным также в этом ключе является кейс с блокированием более десяти предприятий в Одесском морском торговом порту, в результате чего в конце прошлого года их владельцы выступили с протестом и подожгли шины.

По утверждению предпринимателей, детективы БЭБ провели фактически арест имущества (кранов, другой техники) под надуманным предлогом неуплаты налогов.

Заложниками инцидента оказались компании-экспортеры, которые понесли дополнительные расходы на хранение товара, за простой и пребывание судов на территории порта, что тянет на очередной международный скандал.

Акционеры требуют изменений в законодательство

Обращаясь, в частности, к народным избранникам, ООО "Интернет-реклама РИА" сообщило, что имеет "все основания считать, что инвестор столкнулся в Украине с практикой администрирования налогов и уголовными процедурами, которые противоречат правовой системе Европейского Союза".

Как говорится в документе, при таких обстоятельствах бизнес оказывается в ситуации правовой неопределенности относительно своих прав и обязанностей в сфере налогообложения, а также разграничения компетенции между Государственной налоговой службой и Бюро экономической безопасности.

Акционеры компании предложили создание рабочей группы в ВР для подготовки законопроекта о внесении изменений в Налоговый и Уголовный кодексы.

В Украине тысячи производств, сфабрикованных против бизнеса

В интервью Агентству расследований адвокат АО "Головань и партнеры" Владимир Ефименко отметил, что таких уголовных производств, как с ООО "Интернет-реклама РИА" и компаниями Одесского морского торгового порта, когда налоговая не имеет претензий уголовного характера, в Украине тысячи.

В подтверждение более выраженного силового подхода БЭБ привел такую статистику. Только в течение девяти месяцев 2024 года этим правоохранительным органом было подано 323 ходатайства в суд об аресте, тогда как за весь 2023 год – 282.

Ключевым элементом давления остаются и обыски. За девять месяцев 2024 года БЭБ как минимум 120 раз обратилось за соответствующим разрешением, за весь 2023 год – 187 раз.

Ситуация, когда существует Акт налоговой службы, которая насчитала неуплату налогов, штрафные санкции, понятна и прогнозируема. Налогоплательщик имеет право обжаловать его в высшей инстанции или обратиться в суд,

– говорит Владимир Ефименко.

Другое дело – надуманные уголовные преследования как внутренний, форменный налоговый террор, диверсия, что массово имеет место в Украине, которая из-за кровопролитной войны вынуждена выпрашивать деньги у спонсоров.

Рано или поздно они закончатся, и мы будем рассчитывать только на самих себя.

Помочь нашей стране выжить и победить должны были целенаправленные действия по созданию надлежащего инвестиционного климата как для внешних, так и внутренних инвестиций, и условий для развития предпринимательства, интеграции в ЕС...

Приведите, пожалуйста, примеры использования несовершенного законодательства нечистоплотными силовиками.

Как показывает практика, после создания неких доказательств в виде "аналитических материалов" детективы БЭБ, как правило, начинают уголовное производство, что открывает путь к применению к бизнесу всего "набора" следственных действий (получение постановлений суда об обыске или доступ к документам, изъятие техники, арест имущества и счетов, системные вызовы на допросы работников, безосновательный сбор коммерческой информации и т.д.).

А что же, спрашивается, вы расследуете, когда отсутствует сам состав уголовного преступления? Ведь юридически оно наступает только тогда, когда налоги, подлежащие уплате, фактически не поступили в бюджет.

Если налоговый орган заявляет, что не имеет претензий и такой факт правонарушения отсутствует, значит, следователь не должен начинать уголовное производство. А если открыл, то должен немедленно его закрыть.

Ведь "аналитические продукты" БЭБ не могут быть выше закона и быть основанием для выводов о неуплате налогов.

При этом, по действующему законодательству, за такие решения в безосновательно начатом уголовном производстве следственный судья не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Другая правовая коллизия в рамках начатого досудебного расследования (по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах) позволяет следствию подгонять "нужную" доказательную базу под будущее подозрение и обвинительный акт.

Процессуальные права подозреваемого лицо получает только тогда, когда ему сообщают о подозрении.

До этого директор ООО или ФЛП находится в статусе свидетеля, и на этом этапе бизнес лишается любой возможности собирать доказательства, подавать обязательные для рассмотрения следователями ходатайства, заявлять отводы следователю и прокурору, знакомиться с документами, в которых изложены выводы работников БЭБ о нарушении Налогового кодекса и суммы якобы неуплаченных налогов, инициировать проведение экспертиз, обжаловать незаконные действия в суде...

Свидетеля вызывают на допросы, ставят на растяжку, запугивая статьей за дачу заведомо ложных показаний или отказ давать показания, заставляя свидетельствовать против себя, несмотря на существующую норму о том, что свидетель допрашивается только по обстоятельствам, очевидцем которых он был.

В этом случае не все имеют возможность прийти на допрос с хорошим адвокатом и профессионально себя защитить. И здесь должна быть задействована многоуровневая правовая тактика, потому что напор коррумпированной машины, если ей не противодействовать, способен перемолоть любой бизнес с потрохами и нанести существенный вред экономике и имиджу Украины.

Какими именно вы видите изменения в законодательстве для защиты предпринимательства в нашем государстве?

На мой взгляд, уже давно назрела необходимость во внесении системных изменений в Налоговый и Уголовный процессуальный кодексы Украины, направленных на формирование действительного баланса интересов – государства и налогоплательщиков, в частности в создании реальных, а не эфемерных механизмов ответственности следователей и судей, обеспечении компаний, которые подвергаются уголовному преследованию, эффективными инструментами правовой защиты, а главное, – установлении законодательного запрета на начало уголовного производства в случае, когда срок уплаты денежных обязательств, определенных контролирующим органом, не наступил.

За неправомерные действия по другим статьям экономических преступлений представители юридической профессии за причиненный ущерб должны отвечать всем своим имуществом, как, например, в Великобритании. Также необходимо усилить существующую уголовную ответственность, которую начать показательно применять.

К тому же, считаю, следует возобновить широкую дискуссию о возвращении в Уголовный кодекс статьи 375 – вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, которая была крайне позорно и незаконно, в пользу "справедливого" судопроизводства, отменена Конституционным Судом.