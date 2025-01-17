Бюро економічної безпеки України (БЕБ) з особливим завзяттям взялося за розробку так званого "клубу білого бізнесу", створення якого ініціював голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, а підтримав, поставивши підпис на прийнятому влітку минулого року законі 3813-IX, президент Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

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Для бізнесу, який має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства (і сплачує в бюджет приблизно 16,6% від обороту!), цей закон, нагадаємо, передбачає мораторій на документальні перевірки, що, за задумом, було пов'язано з наміром стимулювати економіку під час воєнного стану.

Але щось пішло не так – цей закон писаний не для БЕБ, і коли не можна переслідувати найкрупніших платників податків за податковим Кодексом, – тоді, виявилось, можна за кримінальним!

Тепер у вітчизняних підприємців державна структура БЕБ викликає асоціацію з особливо небезпечним організованим злочинним угрупуванням у погонах.

Детективи "копають" під компанію з міжнародними інвестиціями

ТОВ "Інтернет-реклама РІА" (з переліку "клубу білого бізнесу", який затверджено податковою) перебуває під штучним тиском БЕБ з літа минулого року, і в будь-який момент може припинити фінансово-господарські операції внаслідок можливого арешту (блокування) рахунків, – такою є типова практика слідчих суддів.

Дане ТОВ є дочірньою компанією естонської міжнародної групи "RIA.com Marketplaces OÜ", яка заснована у 2012 році зі штаб-квартирою в місті Таллінн.

"RIA.com Marketplaces OÜ" вклала інвестиції в Україну шляхом придбання 99% часток у статутному капіталі ТОВ "Інтернет-реклама РІА" та створення нових підприємств, які розробляють, управляють онлайн-платформами AUTO.RIA.com, DIM.RIA.com, RIA.com, платформою DomRIA.eu в країнах Балтії, продукують інноваційне програмне забезпечення, в тому числі з впровадженням новітніх світових розробок у галузі штучного інтелекту.

Компанія займає 23 місце у світовому рейтингу порталів оголошень і 5 місце (!) серед незалежних порталів.

ТОВ "Інтернет-реклама РІА" є резидентом "Дія Сіті", веде господарську діяльність у сфері цифрової економіки, інноваційного бізнесу та активно бере участь у розвитку цифрової інфраструктури України, залученні інвестицій, а також талановитих фахівців.

За попередні чотири неповні роки товариством сплачено до бюджету податків та зборів на суму більше 175 мільйонів гривень:

2021 рік – 16,3 мільйона гривень,

2022 рік – 44,3 мільйона гривень,

2023 рік – 62,7 мільйона гривень,

2024 (рік ще не завершено) – 63,1 мільйона гривень.

Менеджмент компанії звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, бізнес-омбудсмена, ДБР, Генпрокуратури, численні міжнародні інституції за захистом від протиправних дій детективів БЕБ, а також з пропозиціями щодо приведення деяких норм законів у відповідність до європейського законодавства.

Про що йдеться?

Перебираючи на себе невластиві функції, слідчі органи не можуть слугувати інструментом тиску на бізнес.

Засекречена аналітика на 107 мільйонів

Кримінальне провадження №72024001600000001 стосовно посадових осіб ТОВ "Інтернет-реклама РІА" за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), розпочато 19 липня 2024 року.

Підстава – засекречені (!) аналітичні продукти Бюро, за якими детективи "нарахували" несплату ПДВ та податку на прибуток на суму майже 107 мільйонів гривень у період з 2021 по 2024 рік.

При цьому, згідно з бухгалтерським та податковим обліком, у зазначений час жодних (!) порушень Податкового кодексу, що мають кримінальний характер, цим ТОВ допущено не було, що зафіксовано Актом документальної перевірки податкової і, своєю чергою, свідчить про відсутність складу кримінального правопорушення.

І тим не менше, 21 жовтня 2024 року слідчий суддя Київського районного суду міста Одеса Ірина Литвинова своєю ухвалою задовольнила клопотання БЕБ та надала групі слідчих Андрію Пікушу, Олегу Лінку, Павлу Хамлиці, керівнику відділу детективів Євгену Теліусу тимчасовий доступ до речей та документів товариства.

На підставі сумнівної ухвали було вилучено десятки тисяч документів, що становлять банківську та комерційну таємницю.

І хоча йдеться про копії, менеджмент два місяця (!) був позбавлений можливості повноцінно працювати, витрачаючи свій час на виготовлення такої кількості документів.

Наприкінці минулого року, протягом лише одного місяця, директору Оксані Ракусі було видано чотири (!) повістки, включаючи на 30 грудня, що розцінюється захистом як психологічний тиск, враховуючи й ту обставину, що на допити потрібно їздити з Вінниці до Києва.

Для розуміння підстав, за якими БЕБ, використовуючи внутрішню аналітику, дійшло висновків про порушення Податкового кодексу, отримання пояснень щодо таких висновків, нами в силу ст. 221 КПК було надіслано запит на ознайомлення з матеріалами досудового слідства,

– повідомила Оксана Ракуха.

"Від слідчого надійшла відмова з посиланням... на таємницю слідства. Таким чином товариство було позбавлено можливості оскаржити висновки БЕБ у межах КПК або шляхом подання позову до адміністративного суду. Водночас, усно, поза встановленою законом процедурою, слідчий висунув вимогу... про сплату податків, "нарахованих" в аналітичних продуктах. Між тим, згідно з приписами Податкового кодексу, лише державна податкова служба має право приймати рішення про донарахування податкових зобов'язань", – додала вона.

Виходячи з ухвали слідчого судді, одна з основних претензій Бюро до ТОВ "Інтернет-реклама РІА" в частині податку на прибуток полягає в тому, що у товариства або його контрагента немає складських (!) приміщень, що виходить за межі навіть здорового глузду, оскільки господарська діяльність товариства як резидента "Дія Сіті" проводиться у сфері цифрової економіки та штучного інтелекту, що однозначно не потребує використання складських приміщень.

Інша претензія полягає в тому, що товариство та деякі його партнери користуються послугами АТ "ПриватБанк", яке є одним з найтехнологічніших банківських установ. При цьому, як уточнюють у компанії, претензія висувається без жодної спроби продемонструвати те, яким чином вона впливає на дотримання або недотримання Податкового кодексу.

З ухвали слідчого судді також відомо, що детектив БЕБ посилається на висновок аналітичного продукту, яким нібито встановлено порушення щодо податку на прибуток за 2021 – 2023 роки та перший квартал 2024 року, що абсолютно незаконно, оскільки дата виникнення податкового зобов'язання товариства як резидента "Дія Сіті" за його сплатою на особливих умовах за звітний 2024 рік, настає лише у 2025 році (!). Що, своєю чергою, виключає факт несплати цього податку до бюджету, а отже – і склад кримінального правопорушення, яке інкримінують БЕБівці.

Судової перспективи немає, але крові вони поп'ють

"Кримінальні провадження, в основі яких міститься такий "аналітичний продукт", а не акт податкової перевірки, не мають обґрунтованої судової перспективи, – коментує адвокат Олександр Живун. – Однак як важіль примусу до якихось умов, як підстава для проведення обшуків, отримання тимчасових доступів, накладення арештів на рахунки, цементування каркаса "звинувачення" цей механізм функціонує. Для повного ж зняття звинувачень, відшкодування завданих збитків, притягнення за ч. 3 ст. 206 ККУ (протидія законній господарській діяльності) перевертнів у погонах потрібні ресурси, витримка та час".

Незважаючи на перезавантаження, БЕБ – перше за скаргами

За підсумками третього кварталу 2024 року Рада бізнес-омбудсмена відзначила зростання скарг на незаконні дії БЕБ, яке посіло 1 місце серед інших правоохоронних структур.

І це на тлі нещодавно прийнятого Верховною Радою законопроєкту про його перезавантаження.

Показовим також у цьому ключі є кейс із блокуванням понад десяти підприємств в Одеському морському торговому порту, внаслідок чого наприкінці минулого року їхні власники виступили з протестом та підпалили шини.

За твердженням підприємців, детективи БЕБ провели фактично арешт майна (кранів, іншої техніки) під надуманим приводом несплати податків.

Заручниками інциденту опинилися компанії-експортери, які понесли додаткові витрати на зберігання товару, за простій та перебування суден на території порту, що тягне на черговий міжнародний скандал.

Акціонери вимагають змін до законодавства

Звертаючись, зокрема, до народних обранців, ТОВ "Інтернет-реклама РІА" повідомило, що має "всі підстави вважати, що інвестор стикнувся в Україні з практикою адміністрування податків та кримінальними процедурами, які суперечать правовій системі Європейського Союзу".

Як йдеться у документі, за таких обставин бізнес опиняється у ситуації правової невизначеності стосовно своїх прав та обов'язків у сфері оподаткування, а також розмежування компетенції між Державною податковою службою та Бюро економічної безпеки.

Акціонери компанії запропонували створення робочої групи у ВР задля підготовки законопроєкту щодо внесення змін до Податкового та Кримінального кодексів.

В Україні тисячі проваджень, сфабрикованих проти бізнесу

В інтерв'ю Агентству розслідувань адвокат АО "Головань та партнери" Володимир Єфименко наголосив, що таких кримінальних проваджень, як з ТОВ "Інтернет-реклама РІА" та компаніями Одеського морського торговельного порту, коли податкова не має претензій кримінального характеру, в Україні тисячі.

На підтвердження більш вираженого силового підходу БЕБ навів таку статистику. Тільки протягом дев'яти місяців 2024 року цим правоохоронним органом було подано 323 клопотання до суду про арешт, тоді як за весь 2023 рік – 282.

Ключовим елементом тиску залишаються й обшуки. За дев'ять місяців 2024 року БЕБ як мінімум 120 разів звернулося по відповідний дозвіл, за весь 2023 рік – 187 разів.

Ситуація, коли існує Акт податкової служби, яка нарахувала несплату податків, штрафні санкції, зрозуміла та прогнозована. Платник податків має право оскаржити його у вищій інстанції або звернутися до суду,

– мовить Володимир Єфименко.

Інша річ – надумані кримінальні переслідування як внутрішній, формений податковий терор, диверсія, що масово має місце в Україні, яка через кровопролитну війну змушена випрошувати гроші у спонсорів.

Рано чи пізно вони закінчаться, і ми будемо розраховувати тільки на самих себе.

Допомогти нашій країні вижити та перемогти мали цілеспрямовані дії щодо створення належного інвестиційного клімату як для зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій, та умов для розвитку підприємництва, інтеграції до ЄС…

Наведіть, будь ласка, приклади використання недосконалого законодавства нечистоплотними силовиками.

Як показує практика, після створення таких собі доказів у вигляді "аналітичних матеріалів" детективи БЕБ, як правило, розпочинають кримінальне провадження, що відкриває шлях до застосування до бізнесу всього "набору" слідчих дій (отримання ухвал суду про обшук або доступ до документів, вилучення техніки, арешт майна та рахунків, системні виклики на допити працівників, безпідставний збір комерційної інформації тощо).

А що ж, запитується, ви розслідуєте, коли відсутній саме склад кримінального правопорушення? Адже юридично воно настає лише тоді, коли податки, які підлягають сплаті, фактично не надійшли до бюджету.

Якщо податковий орган заявляє, що не має претензій і такий факт правопорушення відсутній, значить, слідчий не повинен розпочинати кримінальне провадження. А якщо відкрив, то мусить негайно його закрити.

Адже "аналітичні продукти" БЕБ не можуть бути вищими за закон та бути підставою для висновків про несплату податків.

При цьому, за чинним законодавством, за такі рішення у безпідставно розпочатому кримінальному провадженні слідчий суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Інша правова колізія у межах розпочатого досудового розслідування (за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) дозволяє слідству підганяти "потрібну" доказову базу під майбутню підозру та обвинувальний акт.

Процесуальні права підозрюваної особа отримує лише тоді, коли їй повідомляють про підозру.

До цього директор ТОВ чи ФОП перебуває у статусі свідка, і на цьому етапі бізнес позбавляється будь-якої можливості збирати докази, подавати обов'язкові для розгляду слідчими клопотання, заявляти відводи слідчому та прокурору, ознайомлюватись з документами, в яких викладено висновки працівників БЕБ щодо порушення Податкового кодексу та суми нібито несплачених податків, ініціювати проведення експертиз, оскаржувати незаконні дії в суді…

Свідка викликають на допити, ставлять на розтяжку, залякуючи статтею за дачу завідомо хибних свідчень чи відмову давати свідчення, змушуючи свідчити проти себе, незважаючи на існуючу норму про те, що свідок допитується лише щодо обставин, очевидцем яких він був.

У цьому випадку не всі мають можливість прийти на допит з хорошим адвокатом і професійно себе захистити. І тут має бути задіяна багаторівнева правова тактика, бо напір корумпованої машини, якщо їй не протидіяти, здатен перемолоти будь-який бізнес із тельбухами та завдати істотної шкоди економіці та іміджу України.

Якими саме ви бачите зміни в законодавстві для захисту підприємництва в нашій державі?

На мій погляд, вже давно назріла потреба у внесенні системних змін до Податкового та Кримінального процесуального кодексів України, спрямованих на формування дійсного балансу інтересів – держави та платників податків, зокрема у створенні реальних, а не ефемерних механізмів відповідальності слідчих та суддів, забезпеченні компаній, які піддаються кримінальному переслідуванню, ефективними інструментами правового захисту, а головне, – встановленні законодавчої заборони на початок кримінального провадження у випадку, коли строк сплати грошових зобов'язань, визначених контролюючим органом, не настав.

За неправомірні дії по інших статтях економічних злочинів представники юридичної професії за заподіяну шкоду повинні відповідати усім своїм майном, як, наприклад, у Великій Британії. Також необхідно посилити існуючу кримінальну відповідальність, яку розпочати показово застосовувати.

До того ж, вважаю, слід відновити широку дискусію про повернення до Кримінального кодексу статті 375 – постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали чи постанови, яка була вкрай ганебно й незаконно, на користь "справедливого" судочинства, скасована Конституційним Судом.

