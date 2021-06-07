Это решение комитет по вопросам бюджета принял на заседании 2 июня. Именно тогда комитет рассмотрел отчет Кабмина о выполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата Рады.
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Раде рекомендуют принять во внимание отчет Кабмина
Во время заседания отметили, что государственный бюджет в 2020 году выполнен по: доходам в сумме 1.076.027 миллиона гривен; расходам – 1.288.121,3 миллиона гривен; объемом возвращения кредитов – 9.517,2 миллиона гривен; объемом предоставления кредитов – 15.033,9 миллиона гривен; с дефицитом в сумме 217.611 миллиона гривен.
Члены Комитета приняли решение:
- рекомендовать Верховной Раде принять к сведению отчет Кабинета Министров о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год";
- предоставить соответствующие поручения Кабмина согласно проектом постановления №5612.
Комитет по вопросам бюджета также решил направить Кабмина такие поручения в виде рекомендации. Говорится также, что в письме заключения комитета привели подробную информацию о выполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".