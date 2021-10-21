Бюджет-2022 звезд с неба не хватает

Расходная часть возрастает на 7,6%, что лишь немногим больше официальной плановой инфляции в 7,2%. То есть фактически расходы не растут. Среди заниженных статей – социалка. Далее читайте на украинском.

На дотацію Пенсійному фонду (ПФУ) виділяється 201 мільярд гривень, стільки ж, скільки у 2021 році.

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Водночас ПФУ зараз не вистачає грошей виплачувати навіть ті пенсії, які є: з січня до вересня 2021 року борг ПФУ перед Казначейством зріс на 13 мільярдів гривень і сягнув 75 мільярдів гривень.

На субсидії у 2022-му виділяється 38 мільярдів гривень, що є навіть менше, ніж цього року – 47 мільярдів гривень.

Цих грошей однозначно не вистачить, тож суму на субсидії доведеться збільшувати перед наступним опалювальним сезоном.

Також влада ніяк не вирішує проблему заборгованості населення за комунальні послуги. З серпня 2020 до серпня 2021 борг зріс на 7 мільярдів гривень до 63 мільярдів гривень. А якщо домогосподарство має борг за ЖКП, то воно не має права на субсидію.

Прожитковий мінімум, закладений в бюджет 2022 року, збільшується на 196 гривень – до 2589 гривень, або на 8,2%, що "аж" на 1 відсотковий пункт більше інфляції.

При тому, що цей прожитковий мінімум не відповідає реаліям, і фактичний прожитковий мінімум давно цю суму істотно перевищив.