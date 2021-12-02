Бюджет развития и модернизации, – Шмигаль и Ткаченко отреагировали на принятие Госбюджета

Премьер Денис Шмигаль и министр культуры Александр Ткаченко приветствовали принятие Радой Госбюджета на 2022 год. Чиновники охарактеризовали его как бюджет модернизации и непростой победы.

Александр Ткаченко в телеграме заявил, что на культуру, креативные индустрии и информационную политику выделят 14,5 миллиарда гривен. Шмигаль в телеграме назвал бюджет сбалансированным и реалистичным.

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Неизменные приоритеты сметы

По словам Шмыгаля, в приоритете остаются:

медицина;

образование;

оборона и сохранность;

социальная сфера;

инфраструктура;

поддержка бизнеса и инноваций.

В частности, один из главных акцентов – повышение зарплаты медикам до 20 тысяч гривен минимально. Шмыгаль отметил и выполнение требования закона "Об образовании". В 2022 году прогнозируют расходы на образование на уровне 7,3% ВВП.

Премьер также похвастался, что таких расходов как в 2022 году не было последних 10 лет. 140 миллиардов гривен – это именно инвестиции в развитие экономики. Заложили средства и на программы льготного кредитования, и доступную ипотеку для всех украинцев.

Реакция Ткаченко на Госбюджет

Министр говорит, что Минкульт остается без расходов на кино, но 4,6 миллиарда гривен дофинансирования сфер называет общей непростой победой.

Также Ткаченко выделил важные пункты о Большой реставрации, информбезопасности, финансировании Государственной инспекции культурного наследия Украины, исторических памятниках заповедников. На эти и другие отрасли и учреждения культуры, по словам Ткаченко, в бюджете выделили средства.

Что известно о бюджете на 2022 год