В бюджет страны уже перечислили почти весь бюджет НБУ
27 февраля 2022 , 18:34Читати новину українською
Источник:Даниил Гетманцев
Председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что за рекордные сроки в бюджет Украины перечислили почти весь бюджет Национального банка Украины.
Гетманцев рассказал о том, что на докладе главы Национального банка были суммированы суммы, которые присылали страны и люди.
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Суммы получились колоссальные – в бюджет прислали почти столько же средств, сколько предусмотрено в бюджете НБУ.
В бюджет страны был перечислен почти весь Бюджет НБУ,
– написал Гетманцев.