В бюджет страны уже перечислили почти весь бюджет НБУ

Председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что за рекордные сроки в бюджет Украины перечислили почти весь бюджет Национального банка Украины.

Гетманцев рассказал о том, что на докладе главы Национального банка были суммированы суммы, которые присылали страны и люди.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Суммы получились колоссальные – в бюджет прислали почти столько же средств, сколько предусмотрено в бюджете НБУ.

В бюджет страны был перечислен почти весь Бюджет НБУ,

– написал Гетманцев.