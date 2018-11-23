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      Верховная Рада утвердила госбюджет на 2019 год: сколько и на что потратят

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      Бюджет-2019
      Бюджет-2019 / Фото из открытых источников

      В четверг, 22 ноября, Верховная Рада окончательно одобрил проект государственного бюджета Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов.

      В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября. После этого проект отправили на доработку в Кабмин.

      Бюджет, Верховна Рада, парламент, гроші

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Бюджет Бюджет-2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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