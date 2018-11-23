В четверг, 22 ноября, Верховная Рада окончательно одобрил проект государственного бюджета Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов.

В первом чтении проект госбюджета-2019 парламент одобрил еще 18 октября. После этого проект отправили на доработку в Кабмин.