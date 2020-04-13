Обновленный госбюджет-2020: как изменения повлияют на украинцев

Из-за распространения COVID-19 и экономического кризиса, вызванного им, Украина пересмотрела государственный бюджет на этот год. В результате сократили ряд программ, но выделили деньги на борьбу с вирусом и социальную поддержку населения. Вместе с экспертом сайт 24 канала разбирался в главных изменениях и их влиянии на украинцев.

Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет-2020. Решение поддержали 249 депутатов ("Слуга народа", "Доверие" и внефракционные). В первом чтении – 252. С текстом законопроекта по номеру 3279-д об изменениях в госбюджет можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

В цифрах Рада приняла изменения в государственный бюджет 2020: основные цифры

Почему приняли изменения в бюджет?Основная причина – распространение COVID-19 в Украине и мире, что привело к значительному количеству экономических проблем. Украина ввела карантин, из-за чего одновременно увеличила расходы и сократила поступления. Чтобы экономика функционировала, госбюджет нуждается в пересмотре.



В частности предполагают, что в этом году ВВП упадет на 3,9%. Ранее предполагали рост в 3,7%. Ожидают инфляцию 8,7% и рост уровня безработицы до 9,4%. В предыдущем бюджете-2020 гривна была заложена на уровне 27 к доллару. В новом бюджете – 29,5 за доллар.

Кому государство окажет социальную помощь?

Льготная государственная ипотека для переселенцев и участников АТО.



для переселенцев и участников АТО. Разовая надбавка в 1 тысячу гривен пенсионерам , которые получают менее 5 000 гривен. В целом расходы выплаты пенсий увеличиваются на 29,7 миллиарда гривен. Отметим, что с 1 мая в Украине будут проводить индексацию пенсий, которая составит 11%. К тому же с апреля пенсионеры, достигшие 80-летия, получают дополнительные 500 гривен к пенсии, если она не превышает 9 205 гривен. В общем на Пенсионный фонд направят 202 миллиарда гривен.



, которые получают менее 5 000 гривен. В целом расходы выплаты пенсий увеличиваются на 29,7 миллиарда гривен. Отметим, что с 1 мая в Украине будут проводить индексацию пенсий, которая составит 11%. К тому же с апреля пенсионеры, достигшие 80-летия, получают дополнительные 500 гривен к пенсии, если она не превышает 9 205 гривен. В общем на Пенсионный фонд направят 202 миллиарда гривен. Доплата медицинским работникам и работникам соцзащиты . Расходы на государственную программу медицинских гарантий увеличиваются на 15,7 миллиарда гривен.



. Расходы на государственную программу медицинских гарантий увеличиваются на 15,7 миллиарда гривен. Помощь членам семей медицинских работников, умерших от COVID-19.



Дополнительные субсидии для граждан, которых уволили во время карантина. В среднем до 300 гривен.



для граждан, которых уволили во время карантина. В среднем до 300 гривен. Помощь на детей ФЛП, которые остановили свой бизнес из-за карантина.

В то же время государство сокращает расходы на жилищные субсидии – на 8,2 миллиарда гривен. Это будет означать либо уменьшение размера субсидий, либо уменьшение количества семей, которые их получают.

Эксперт по экономике Алексей Кущ поясняет, что в таком решении есть определенная логика. Сейчас цены на нефть и газ в мире резко падают. Это влечет за собой снижение цен на уголь и другие энергоресурсы. Таким образом тарифы на газ, горячую воду и тепло должны упасть, что уже частично происходит. С другой стороны в условиях кризиса у людей уменьшаются доходы, а некоторые и вообще теряют работу.

Педагоги, выборы и экстренная медицинская помощь: как сократили субвенции?



Больше всего сократили в бюджете / Инфографика 24 канала

В новом бюджете полностью отменили субвенции на поддержку развития ОТГ (объединенные территориальные общины). В предыдущем бюджете было предусмотрено 2,1 миллиарда гривен. Кроме того уменьшили финансирование Министерства развития общин и территорий на 6,8 миллиарда гривен. Из-за этого, по мнению эксперта Алексея Куща, местные органы не смогут реализовывать инфраструктурные проекты и даже будут сталкиваться с проблемами выплаты некоторых заработных плат.

Эти изменения еще больше уничтожают финансовую ресурсную базу местных органов власти, фактически обескровливают и лишают элементарных финансовых ресурсов. Власть проводит децентрализацию финансового недовольства. Делегируя определенные полномочия местным органам власти и не давая им соответствующих финансовых ресурсов, власть фактически делает невозможным выполнение местными органами власти обязательств перед населением в полном объеме,

– объясняет эксперт.

Это выгодно провластной фракции накануне местных выборов, когда недовольство местной властью среди населения будет расти, добавляет Алексей Кущ.

Субвенцию на социальную защиту педагогов сокращают на 1,55 миллиарда гривен, оставляя 2,2 миллиарда.

Фактически это сокращение тех денег, которые будут получать простые рядовые педагоги по выполнению своих функций. Это выплаты за выполнение дополнительных функций, доплаты на отпуска, определенные компенсации за определенную нагрузку и другие доплаты,

– объясняет Алексей Кущ.

Субвенцию на проведение местных выборов этой осенью сокращают более чем вдвое – на 1,2 миллиарда гривен и оставляют 1 миллиард. Заметим, что сначала Кабмин предлагал практически полностью забрать финансирование с выборов.

Однако это не означает угрозу переноса выборов, как заявляли некоторые оппозиционные политики. Алексей Кущ объясняет, что это техническое изменение. Сейчас деньги на выборы никому не нужны, потому что избирательный процесс начнется в июле. А чтобы бюджет сошелся, нужно было сократить расходы. Когда дойдет время до выборов, то власть скорее всего просто снова внесет правку и выделит деньги на финансирование проведения местных выборов, пояснил эксперт.

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Среди других сокращений на субвенции:

"Способная школа для лучших результатов" потеряет 1 миллиард субвенций и останется с 2,5 миллиарда финансирования.



потеряет 1 миллиард субвенций и останется с 2,5 миллиарда финансирования. Полностью отменяют субвенцию на развитие системы экстренной медицинской помощи. Это 0,9 миллиарда гривен.

Что такое субвенция?Это дотация местных бюджетов из государственного. То есть эти программы должны финансировать местные власти, но путем субвенций государство оказывает финансовую поддержку. Отмена и сокращение субвенций означает более высокую финансовую нагрузку на местные бюджеты и приостановку некоторых реформ.

Как меняется финансирование министерств?

Больше всего дофинансирование получит Министерство финансов. Однако это связано с выделением денег на Фонд борьбы с COVID-19, о котором мы рассказываем подробнее далее в материале.

Наибольшие потери в финансировании понесут образование, наука, культура и общины. В частности отказались от Фонда президента Украины по поддержке образования, откуда давали стипендии одаренным студентам. Отказались от создания Фонда развития высших учебных заведений. Расходы на грантовую поддержку научных исследований и разработок сократили на 43% и полностью отказались от поддержки научных разработок.

Это ценности, о которых государство не должно забывать даже во времена кризиса. Наоборот, путь выхода из кризиса заключается в том числе и через улучшение уровня человеческого капитала. А это в первую очередь зависит и от образования, и от культуры и искусства. Путь экономии на этих явлениях – это путь к углублению кризиса, а не выхода из него,

– считает Алексей Кущ.

Он объясняет, что при пересмотре бюджета во время кризиса каждое государство руководствуется пирамидой приоритетов. И если в этой пирамиде главный человек и его потребности, то финансирование таких сфер (культура, наука, образование) остается.

Фонд борьбы с COVID-19

Фонд борьбы с COVID-19 – это фонд в составе государственного бюджета. Его цель – предотвращать негативные последствия кризисных явлений в связи с возникновением и распространением острой респираторной болезни COVID-19. В правительстве считают, что благодаря фонду могут повысить эффективность деятельности государственных органов и местной власти. Кроме того, надеются таким образом обеспечить экономическую стабильность в Украине.

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Куда будут уходить деньги из фонда?

Повышение выплат медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с COVID-19.

медицинским и другим работникам, привлеченным к борьбе с COVID-19. Закупка товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявления коронавирусной инфекции.

товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявления коронавирусной инфекции. Социальная поддержка пенсионеров .

. Поддержка людей, потерявших работу из-за карантинных мер.

из-за карантинных мер. Пополнение резервного фонда государственного бюджета.

государственного бюджета. Финансирование бюджетных программ, которые были сокращены из-за пандемии.

На него выделяют 64,7 миллиарда гривен. Сначала планировали свыше 120 миллиардов, но парламент не проголосовал за такое решение. Однако это не означает, что теперь на борьбу с коронавирусом потратят меньше. Просто часть денег направили напрямую в Министерство здравоохранения и другие направления для борьбы.

Создание фонда является абсолютно обоснованным. Фонд помогает, во-первых, сконцентрировать все имеющиеся у государства ресурсы, во-вторых, он помогает контролировать их целевое расходование. Но 64 миллиарда гривен являются совершенно недостаточными с точки зрения тех вызовов и проблем, которые стоят перед украинской экономикой,

– рассказывает Алексей Кущ.

Эксперт отмечает, что этих денег достаточно разве лишь на точечные проблемы в медицине и то далеко не на все. Однако этих денег не хватит на формирование инструментов поддержки населения и бизнеса в условиях кризиса. Предусмотренные фондом деньги – это всего 1,5% от прошлогоднего ВВП. Если брать во внимание опыт других стран, то на кризис такого масштаба нужно потратить хотя бы 10% от ВВП, то есть 400 миллиардов гривен. Эксперт рассказывает откуда взять эти деньги:

Реструктуризации внутреннего и внешнего долга – 250 миллиардов гривен.

Плановая эмиссия национального банка – 100 миллиардов. Обратите внимание, что речь идет не о так называемом печатном станке, который приводит к инфляции. Речь идет о плановой печати денег, которую Нацбанк делает постоянно для монетизации экономики. Только теперь эксперт предлагает эти деньги направить сугубо для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

Кредит от МВФ в размере более 50 миллиардов гривен (2 миллиарда долларов). Это антикоронавирусный кредит, который МВФ предоставляет десяткам стран на длительный срок под малые проценты без каких-либо условий. Если бы украинская власть искусственно не привязала этот кредит к другой программе от МВФ в размере 5-8 миллиардов долларов, то этот антикоронавирусный кредит Украина получила бы еще в марте, отмечает Алексей Кущ.

Антикоронвирусные облигации. Это практикуют другие страны мира.

Понятно, что эти деньги не появится за один день, но эксперт считает, что за 3 месяца их реально накопить.

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Как уменьшились доходы в бюджет?

Доходы госбюджета планируют уменьшить на 119,7 миллиарда гривен. В бюджете-2020 заложили доходы на уровне 1 095,58 миллиарда гривен. То есть сократить доходы хотят на 11%. Уменьшаются поступления по НДС, налогам на прибыль, акцизам, налогам на доходы физлиц и предприятий, ренты и пошлины. Зато поступления от НБУ и особенно от прибыли госпредприятий растут.

Интересно, что когда все доходы уменьшаются, в правительстве ожидают на 65% больше поступления от государственных предприятий.

Здесь есть и техничность, и есть некое скрытое рациональное зерно. Реальных доходов у государственных предприятий конечно не будет, потому что они будут составной частью экономического кризиса, который будет разворачиваться в нашей стране. Но за счет Нафтогаза там могут появиться эти деньги,

– объясняет эксперт по экономике Алексей Кущ.

Напомним, что Нафтогаз в прошлом году получил 2,9 миллиарда долларов по иску на Газпром. По словам эксперта, на счетах Нафтогаза еще может быть около 1,5 миллиарда долларов и чтобы завести их в бюджет, нужно записать в какие-то поступления, а не в аванс, как это делали раньше. Именно поэтому так резко увеличились поступления в бюджет от государственных компаний.

Даже без кризиса и коронавируса украинская экономика не справлялась с целями госбюджета. В январе в бюджет Украины поступило на 24,5% меньше денег, чем должно было, а в феврале – на 6,3%. Об этом сообщает Министерство финансов. Теперь, учитывая новый бюджет, дефицит составляет 298,4 миллиарда гривен.

Чем опасен дефицит бюджета?Дефицит бюджета имеет много негативных последствий. Среди них инфляция, секвестр (то есть сокращение расходов на другие бюджетные программы и фонды), рост государственного долга и вытеснение государственными займами частных заемщиков с кредитного рынка, что ведет к увеличению процентных ставок на кредит для населения и бизнеса.

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По расчетам финансового аналитика Алексея Куща, Украина за один месяц карантина теряет 120 миллиардов гривен от ВВП и 250 миллиардов гривен в виде товаров и услуг. Подробнее о том, как карантин влияет на экономику, читайте в материале Жесткий карантин или его ослабление: что лучше для экономики Украины.

Напомним, бюджет пересматривают из-за распространения COVID-19, который вызвал экономический кризис. По состоянию на 9:00 13 апреля в Украине заболели 3 102 человека, из них умерли 93, а 97 выздоровели.