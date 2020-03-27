Изменения в бюджет: что предлагает Кабмин и как это повлияет на украинцев

Кабмин предложил пересмотреть государственный бюджет на этот год. Сокращение расходов на образование, науку, культуру, спорт, выборы, реформы и создание Стабилизационного фонда. Что означают эти изменения и примет ли их парламент — в материале 24 канала.

Госбюджет пересмотрят. Кабмин направил предложения руководству Верховной Рады. Депутат Алексей Гончаренко опубликовал проект изменения расхода Госбюджета. В качестве основного – увеличение расходов на 96 миллиардов гривен и уменьшение доходов на 115 миллиардов, увеличение внутренних и внешних заимствований и закрытие ряда программ. В частности хотят приостановить некоторые образовательные, культурные и спортивные программы. Уменьшить расходы на ремонт дорог и вдвое срезать бюджет на местные выборы.

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Отметим, что бюджет на 2020 год Рада приняла в ноябре 2019 года с незначительными последующими изменениями. С тех пор перед Украиной стоят вызовы из-за распространения коронавируса Covid-19 и экономический кризис. Бюджет действительно нуждается в пересмотре, но каким образом – это уже другой вопрос.

Местных выборов не будет?

Кабинет Министров по словам Гончаренко предлагает Верховной Раде обнулить финансирование местных выборов, которые должны состояться 25 октября 2020 года. По словам депутата, сначала на местных выборах в 2020 году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. Теперь на выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысячу гривен. Это создаст возможность перенести выборы на следующий год.

Что будет с децентрализацией?Министерство развития общин и территорий, согласно предложению Кабмина, испытывает наибольшее сокращение – 87%. В основном экономят на расходах регионального развития. Таким образом регионы недополучат финансирование, а децентрализацию поставят на паузу.

Что будет с субсидиями?

Гончаренко утверждает, что Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 миллиардов. Отметим, что в действующем бюджете-2020 предусмотрены 48 миллиардов гривен на субсидии, а в новом предложении от Кабмина – 39,33 миллиарда. Это при том, что 25 марта Кабмин принял постановление компенсировать дополнительные 300 гривен на коммунальные услуги семьям, получающим субсидию на карантин – почти 3 миллионам семей.

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Всего на Минсоцполитики хотят увеличить расходы на 2,7%. Однако это за счет увеличения дотации Пенсионного фонда.

Земельная реформа на паузе?

Кабмин предлагает сократить расходы на земельную реформу с 76 миллионов гривен до 51 млн. Хотят полностью отменить расходы на проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Госземкадастра (в бюджете-2020 заложили 431 миллион гривен на это).



Что будет с земельной реформой / 24 канал

Аграриев могут лишить предусмотренной для них помощи в размере 4 миллиардов гривен. В частности предлагают отменить следующие инициативы:

программа развития животноводства,

садоводство,

поддержка фермерских хозяйств,

удешевление сельскохозяйственной техники и оборудования,

удешевление кредитов, в т.ч. на приобретение земли с/х назначения,

поддержка семейных фермерских хозяйств через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц – членов/главы семейного фермерского хозяйства ЕСВ.

По словам бывшего министра экономики Тимофея Милованова эти и другие изменения могут привести к тому, что "земельной реформы не будет".

В общем расходы на Министерство экономики и сельского хозяйства сокращают на 32%.

Что будет со строительством дорог?В этом году обещали масштабный ремонт дорог, на которые в бюджете выделили рекордную сумму – 76,5 миллиардов гривен. Однако Кабмин предлагает сократить расходы на 8 миллиардов, то есть на 10,5%. Из-за этого некоторые проекты придется отложить на следующий год.

Что будет с наукой и образованием?

Министр образования Анна Новосад в Facebook рассказала, что планируют убрать:

Субвенцию на создание профессионально-технических учебно-практических центров – 259 миллионов гривен;

Фонд развития высших учебных заведений – 250 миллионов гривен;

Субвенцию "Способная школа для лучших результатов" – 1,5 миллиарда гривен по общему фонду (т.е. программы не будет);

Субвенцию на поддержку молодых учителей – 1,5 миллиарда гривен;

Субвенцию на Новую украинскую школу – 1,4 миллиарда гривен;

Средства для запуска грантового финансирования НАУКИ через Национальный Фонд Исследований. Оставляют только зарплаты. Минус 500 миллионов гривен.

Все средства, которые шли в бюджетной программе МОН "Поддержка приоритетных направлений научных исследований".

Знаю, что надо сокращать бюджет, но трогать крайней мере три последние позиции – это просто стрелять себе в ногу. Мы потеряем один год реформы школы, я очень сомневаюсь, что в 2021 году кто-то заложит более 3 миллиардов, чтобы наверстать НУШ (Новая украинская школа – 24 канал) за 2 года. Ну и резать сейчас науку – у меня цензурных слов нет. Если не хотите финансировать другие направления науки, то направьте те 500 миллионов Нац Фонда Исследований исключительно на медицинские направления. Нет, надо убрать все,

– пишет Анна Новосад.

В общем расходы на Министерство образования и науки предлагают сократить на 5%.

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Минкультуры молодежи и спорта хотят сократить вдвое (расходы, связанные с подготовкой и участием спортсменов в спортивных мероприятиях всеукраинского и международного уровня, финансирование Общественной телерадиокомпании, поддержка кинематографа, средства на предоставление грантов от Украинского культурного фонда и строительство музеев).

Уменьшение доходов госбюджета

Доходы госбюджета планируют уменьшить на 115 миллиардов гривен. В бюджет-2020 заложили доходы на уровне 1095,58 миллиарда гривен. То есть сократить доходы хотят на 10,5%.

Даже без кризиса и коронавируса украинская экономика не справлялась с целями госбюджета. В январе в бюджет Украины поступило на 24,5% меньше денег, чем должно было, а в феврале – на 6,3%. Об этом сообщает Министерство финансов.

Почему были низкие поступления в бюджет?На это есть несколько причин. Основная причина – крепкая гривна в январе и феврале (24-24,5 относительно доллара), тогда как в бюджете-2020 она заложена на уровне 27 относительно доллара. Поэтому украинские экспортеры получили меньше дохода и соответственно уплатили меньше налогов.



Более 80% дефицита бюджета вызвали низкие поступления с таможни. Это тоже из-за прочной гривны в те месяцы. Объясняем на примере. За 2019 год гривна укрепилась примерно на 16%. Это означает, что за тот же импортный товар в долларе платили на 16% меньше в конце года, чем в начале. И хотя гривна потеряла в цене в начале 2020 года, она все же прочная.



Кроме того, некоторые акцизы, в частности на горючее, прикреплены к курсу евро. Поэтому поступлений по уплате акцизов тоже меньше.

В госбюджет стоит внести измененные доходы, чтобы правильно понимать возможности по расходам.

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На что планируют увеличить расходы?

То, что сократили на других министерствах, предлагают направить в Стабилизационный фонд. Существовать он будет за счет бюджетных денег, а также благодаря грантам и международным заимствованиям.



Правительство создает Стабилизационный фонд / Кабинет министров Украины

Если с последними двумя источниками все понятно, то к первому вопрос, поскольку 124 миллиарда фонда – это около 12% всего годового государственного бюджета.

Ранее в Счетной палате подсчитали, что без ущерба госбюджету могут перенаправить чуть более 5 миллиардов гривен. От суммы 124 миллиарда это – лишь 4%. Отсюда логичный вопрос, откуда еще 119 миллиардов.

Партия "Слуга народа" откажется от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год и перенаправит деньги в Стабилизационный фонд. Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в Facebook. Однако это лишь 212,6 миллиона гривен, то есть лишь 0,17% от общей суммы.



Несмотря на огромные финансовые проблемы государства, значительная часть Стабилизационного фонда пойдет на борьбу с коронавирусом. В частности, деньги фонда планируют потратить на:

доплаты к зарплатам медиков;

закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;

социальные выплаты отдельным категориям населения, в частности пенсионерам;

финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в частности путем предоставления дотаций;

пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения;

обслуживание и погашение государственного долга.

Кроме того, Минфин предлагает разрешить в период карантина предоставлять государственную поддержку. Например, социальные фонды будут осуществлять целый ряд выплат:

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;

расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;

помощь по безработице;

пособие на погребение;

текущие расходы на содержание аппаратов фондов.

В общем расходы Министерства финансов готовы увеличить на 63%. Министерство здравоохранения сокращают на 0,3%.

Что будет с дефицитом бюджета?

Если предложение будет принято, то дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиардов гривен. В конце февраля этого года дефицит составлял более 96 миллиардов. Чтобы его покрыть, Кабмин предлагает увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен.

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Поэтому Украине будет нужен кредит от МВФ еще больше, чем сейчас. Напомним, из-за того, что украинская власть не могла принять "антиколомойский" закон, МВФ оттягивал утверждение программы стоимостью 5,5 миллиардов долларов.

Ранее директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила "очень хороший прогресс" в переговорах с украинской властью. Соответствующее заявление появилось на сайте МВФ вечером 26 марта.

Принятие законов, направленных на совершенствование системы регулирования банковской деятельности, а также земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед,

– сказала Георгиева.

Тут речь идет про:

Так называемый "антиколомойский" законопроект. Часть "слуг народа" призвала принять "антиколомойский" законопроект, чтобы избежать дефолта под номером 3260 или альтернативный, который сделал бы невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Законодательство об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, тысячи поправок к которому длительное время обсуждали депутаты.

Заметим, что заявление Георгиевой содержит намек на то, что при выполнении этих двух условий можно будет "доработать параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее". Другими словами – речь идет или о лучших условиях кредитования, или о большей сумме, которую Фонд согласится выделить.

Примут ли эти изменения в госбюджет?

Маловероятно, что Рада проголосует за такие изменения в госбюджет. Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады уже раскритиковали предложения Кабмина.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в Бюджетный кодекс и изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой этих изменений и пришли к общему мнению, что без согласования с парламентом эти изменения в том виде, в котором их предложило правительство, приняты не будут,

– сказал Железняк.

Депутат считает, что показатели, предложенные правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в таких условиях просто невозможны. Железняк добавил, что ряд предложений вообще не касается борьбы с коронавирусом.

Фракции договорились, что создадут Антикризисный штаб под руководством премьера Шмыгаля. Туда войдут представители всех фракций и групп. Они совместно со специалистами разработают изменения и вынесут на рассмотрение Рады.

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Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 27 марта в Украине подтверждено 218 положительных результатов на коронавирус Covid-19. Из них 5 – летальные.

12 марта в Украине по всей территории объявили карантин, который продолжили до 24 апреля 2020 года.

16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные мероприятия на территории всей Украины.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожные, авиа-, автобусные и междугородние пассажирские перевозки.



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