Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что у России нет денег для своих военных.

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"В бюджете России этой войны нет. Ее никто не планировал на месяц и больше. Они хотели своим бойцам заплатить полевые как премиальные и обычную заработную плату", – отметил Жданов.

Плата для наемников

По словам военного эксперта, Россия должна платить наемникам. Им обещают выслугу лет месяц за 3, а заработную плату день за 3. Жданов подчеркнул, что этого нет в бюджете.

Нехватка с самого начала

По информации из источников 24 канала в разведке, оккупанты с первых дней войны испытывали нехватку продовольствия. Военное командование прекратило всякую поставку, а рашистам сказали питаться самостоятельно. Поэтому они набросились на домашнее хозяйство украинцев.

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