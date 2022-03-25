Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Росія не має грошей для своїх військових.

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"У бюджеті Росії цієї війни немає. Її ніхто не планував на місяць і більше. Вони хотіли своїм бійцям заплатити польові як преміальні і звичайну заробітну плату", – зазначив Жданов.

Плата для найманців

За словами військового експерта, Росія наразі має платити найманцям. Їм обіцяють вислугу років місяць за 3, а заробітну плату день за 3. Жданов наголосив, що цього немає в бюджеті.

Нестача з самого початку

За інформацією з джерел 24 каналу у розвідці, окупанти з перших днів війни відчували нестачу продовольства. Військове командування припинило будь-яке постачання, а рашистам сказали харчуватися самостійно. Через це вони накинулися на домашнє господарство українців.

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