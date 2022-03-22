За даними джерел 24 каналу у розвідці, рівно через кілька діб війни загарбники опинилися у надскладній ситуації, коли військове командування припинило для них постачання взагалі будь-чого. Окупантам наказали харчуватися самостійно, через що ті накинулися на домашнє господарство мирних українців.

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Єдине, що хвилює терористичне командування Кремля – фізична здатність гарматного м'яса вести бойові дії. Тому десь з 28 лютого більшість підрозділів ЗС РФ отримували лише боєкомплект та паливо.

Кремль вимагає, аби армію забезпечували підприємці

Станом на 22 березня всю діяльність російського керівництва можна розділити на три напрямки:

підтримка бойових дій в Україні;

збирання резервів для продовження активної фази війни та здобуття хоча б якихось перемог на фронті;

утримання економіки.

Дії російських агресорів по всіх цих напрямках є хаотичними та вкрай непрофесійними, оскільки до подібної ситуації Росія реально не готувалася. Резерви центрального банку не вивозили з-за кордону, жодних реальних дій щодо імпортозаміщення не було, а військова подготовка до вторгнення виявилася просто жахливою.

Наразі ж військові злочинці потребують термінового розгортання резервів, оскільки в Україні успіхів діючі підрозділи не здобули. Крім того, окупанти зазнали просто шалених втрат та фізично зупинилися майже на всіх напрямках. Всі шляхи ворогів, схоже, ведуть у Чорнобаївку, тому з кожним днем у росіян залишається все менше техніки та особового складу. Переляканих та морально неготових продовжувати бої контрактників та строковиків не випускають на ротацію. Путіну простіше, аби всі його військові загинули, аніж повертати їх назад живими.

Військове керівництво РФ, яке б'ється в агонії, намагаючись зібрати хоча б тисяч 15 – 20 нелюдів для вбивства мирного населення, цілком розуміє, що забезпечувати резерви неможливо. Оскільки Росія всі фінансові резерви закинула на виготовлення снарядів, розконсервацію техніки та доведення її хоча б до рухомого стану.

Через це представники місцевої влади почали "працювати" з підприємствами. Масові розсилки з проханнями надати армії все необхідне для налагодження побуту почали надходити бізнесменам у всіх регіонах Росії.

Так, у Московській області від підприємств та організацій вимагають передачі військовим зубних паст, тактичних бафів, вологих серветок, рукавичок, футболок та бритв.



Вимоги російської влади до підприємств / Фото джерел 24 каналу

В інших підприємців вимагають налагодити армії постачання хлібу, консервів, овочів, води та взагалі всіх дрібниць, які сам російський уряд виділяти не хоче. Фактично це означає дефолт російської держави перед власною армією, ймовірний голод військовослужбовців та те, що загабрникам доведеться забезпечувати себе за рахунок зарплат.



Росія хоче перекласти утримання армії на плечі людей / Фото джерел 24 каналу

При цьому московські нелюди обіцяє своїм контрактникам індексацію зарплат та утримання їх на довоєнному рівні.

Добровольцям обіцяють сотні тисяч

Вже кілька тижнів спеціалізовані сайти РФ заповнені оголошеннями про вакансії в армії загарбників. Втім, якщо деякі військкомати обіцяють потенційним контрактникам смішні зарплати на рівні 200 – 400 доларів, у кількох регіонах вербувальники пішли значно далі. Так, у місті Азов на Кубані. Загарбники обіцяють платити бойовикам, які поїдуть в Україну, від 216 до 254 тисяч рублів. За даними розвідки, керівники російської армії хочуть в такий спосіб залучити до війни козаків, які вже вбивали на Донбасі у 2014-му році. Заманюють їх великими зарплатами, розуміючи, що сплачувати такі кошти не доведеться. Агресивних та неадекватних добровольців закидатимуть у найбільш гарячі точки, оскільки Росії подібні кадри взагалі не потрібні.

Більше того, контракти, які пропонують підписати нелюдам, діють від 3 до 6 місяців. Фактично російське керівництво пропонує вбивцям найбільш зручні для них умови, аби тільки ті поїхали зі зброєю знищувати українів. Однак, судячи з усього, залучити до війни суттєву кількість нових загарбників поки що не вдалося.



Російські терористи обіцяють найманцям більше грошей, аніж можуть платити / Фото джерел 24 каналу