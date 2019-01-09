Бюджетные авиакомпании открывают новые маршруты из Украины в Европу

2018-й вошел в украинскую историю как год лоукостеров, так как пассажиропоток через украинские аэропорты составил 20 миллионов пассажиров. Но новый год обещает побить эти рекорды.

В ближайшие месяцы лоукосты, которые уже летают в Украину, запускают новые рейсы в европейские города.

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Из Киева уже в марте вместе с Wizz Air можно будет полететь в Ригу, немецкий Бремен, датский Биллунд, польский Краков, а со Львова – в Копенгаген.

С апреля начнет полеты по маршруту Львов – Рига и компания airBaltic. В этом же месяце Ryanair запустит рейсы из Борисполя в британский Манчестер, греческие Афины, ирландский Дублин. А также столицы Болгарии Софию и кипрскую Пафос.

В то же время, из аэропорта Киев начнет регулярные полеты в города Средиземноморья и отечественная компания SkyUp.

Напомним, что в октябре украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение на полеты в Европу. Процедура TCO (Third Country Operator Licence) дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA (Европейское агентство безопасности авиации), а также позволяет осуществлять полеты в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации свободной торговли: Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.