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      Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу

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      Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу
      Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу / market.korupciya.com

      2018-й увійшов в українську історію як рік лоукостерів, адже пасажиропотік через українські летовища сягнув 20 мільйонів пасажирів. Але новий рік обіцяє побити ці рекорди.

      У найближчі місяці лоукости, які вже літають в Україну, запускають нові рейси до європейських міст.

      Читайте також: Ryanair та Wizz Air і близько немає: які авіакомпанії були найпунктуальнішими у 2018-ому

      З Києва вже в березні разом з Wizz Air можна буде полетіти до Риги, німецького Бремена, датського Біллунда, польського Кракова, а зі Львова – до Копенгагена.

      З квітня розпочне польоти за маршрутом Львів – Рига і компанія airBaltic. Цього ж місяця Ryanair запустить рейси з Борисполя до британського Манчестера, грецьких Афін, ірландського Дубліна. А також столиці Болгарії Софії та кіпрського Пафоса.

      Водночас, з аеропорту Київ розпочне регулярні польоти до міст Середземномор'я і вітчизняна компанія SkyUp.

      Нагадаємо, що в жовтні українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в Європу. Процедура TCO (Third Country Operator Licence) дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA (Європейська агенція безпеки авіації), а також дозволяє здійснювати польоти в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі – Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

      Теги: Новини України авіація Європа SkyUp Wizz Air Ryanair
      Джерело: 24 канал
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