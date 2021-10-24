Говорится о госслужащих категории "В". Соответствующий приказ подписал директор БЭБ Вадим Мельник.

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Новообразованное Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности

Приказом Бюро экономической безопасности Украины от 23 октября 2021 года №9-к объявило конкурс на занятие вакантных должностей государственной службы категории "В",

– сообщили на сайте.

Директор БЭБ сообщил, что сейчас говорится об ориентировочно 30 вакансиях.

"Автоматический перевод сотрудников из других органов в БЭБ не предусмотрен, следовательно у всех будут равные возможности проявить себя во время конкурсного отбора", – заявил Мельник. Он также добавил, что "подаваться могут все, кто отвечает определенным условиям, – и опытные специалисты и молодые специалисты".

Заверил, что решающие для конкурсной комиссии – знания. Начало приема документов уже объявили и он продлится до 2 ноября 2021 года.

Документы претендентов будут принимать до 2 ноября / Скриншот приказа с сайта Бюро

БЭБ ищет почти 30 госслужащих / Скриншот приказа с сайта Бюро

БЭБ объявило конкурс / Скриншот приказа с сайта Бюро

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