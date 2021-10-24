Мовиться про держслужбовців категорії "В". Відповідний наказ підписав директор БЕБ Вадим Мельник.
До теми Бюро економічної безпеки: як новостворений орган впливатиме на бізнес
Новостворене Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади
Наказом Бюро економічної безпеки України від 23 жовтня 2021 року №9-к оголосило конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "В",
– повідомили на сайті.
Директор БЕБ повідомив, що наразі мовиться про орієнтовно 30 вакансій.
"Автоматичне переведення працівників з інших органів до БЕБ не передбачене, отже в усіх будуть рівні можливості проявити себе під час конкурсного відбору", – заявив Мельник. Він також додав, що "подаватися можуть усі, хто відповідає визначеним умовам, – і досвідчені фахівці й молоді спеціалісти".
Запевнив, що вирішальні для конкурсної комісії – знання. Початок прийому документів вже оголосили й він триватиме до 2 листопада 2021 року.
Документи претендентів прийматимуть до 2 листопада / Скриншот наказу з сайту Бюро
БЕБ шукає майже 30 держслужбовців / Скриншот наказу з сайту Бюро
БЕБ оголосило конкурс / Скриншот наказу з сайту Бюро
Коротко про новостворене БЕБ
- БЕБ розслідуватиме економічні злочини проти нашої держави. Своєю діяльністю відомство повинно зменшити частку тіньового бізнесу в державі, водночас збільшити надходження податків та зборів.
- Бюро контролюватиме діяльність бенефіціарів фінансових операцій та шукатиме порушення закону в обігу коштів структур бізнесу та держави. Відомство матиме повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.
- У серпні 2021 року відомство очолив глава фіскальної служби Вадим Мельник.
- Запустити БЕБ мали 25 вересня, проте перенесли на 25 листопада. Після цього Державна фіскальна служба має припинити своє існування.