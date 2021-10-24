Мовиться про держслужбовців категорії "В". Відповідний наказ підписав директор БЕБ Вадим Мельник.

До теми Бюро економічної безпеки: як новостворений орган впливатиме на бізнес

Новостворене Бюро економічної безпеки оголосило конкурс на посади

Наказом Бюро економічної безпеки України від 23 жовтня 2021 року №9-к оголосило конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "В",

– повідомили на сайті.

Директор БЕБ повідомив, що наразі мовиться про орієнтовно 30 вакансій.

"Автоматичне переведення працівників з інших органів до БЕБ не передбачене, отже в усіх будуть рівні можливості проявити себе під час конкурсного відбору", – заявив Мельник. Він також додав, що "подаватися можуть усі, хто відповідає визначеним умовам, – і досвідчені фахівці й молоді спеціалісти".

Запевнив, що вирішальні для конкурсної комісії – знання. Початок прийому документів вже оголосили й він триватиме до 2 листопада 2021 року.

Документи претендентів прийматимуть до 2 листопада / Скриншот наказу з сайту Бюро



БЕБ шукає майже 30 держслужбовців / Скриншот наказу з сайту Бюро



БЕБ оголосило конкурс / Скриншот наказу з сайту Бюро

Коротко про новостворене БЕБ