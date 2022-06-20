Об этом сообщил 24 канала советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, как россияне хотят аннексировать Мариуполь, в частности, Донецкую область.

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Нерешенный вопрос Кремля

Как отметил Андрющенко, в планах по присоединению к России временно оккупированных территорий Донецкой области путается даже ее незаконный псевдовотаж Денис Пушилин. Советник также подчеркнул, что такие решения принимает только один человек – президент России Владимир Путин и его бюрократы.

Сейчас эта бюрократическая машина России буксует, поскольку у них есть большой нерешенный вопрос,

– отметил Андрющенко.

Он пояснил, что захватчики должны одновременно аннексировать оккупированные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, подчеркнул, что россияне не будут изобретать какой-либо отдельный механизм для каждой из областей.

"Они придумают универсальный механизм для всех этих территорий, желающих сейчас аннексировать", - заметил советник.

Как Россия хочет присоединить территории

По словам Андрющенко, то, что сейчас происходит на временно оккупированных Россией территориях украинских областей, больше похоже на какие-то неосуществимые фантазии местных коллаборантов и непонятные действия.

Мы уверены, что будет какое-нибудь одно решение. Новый незаконный референдум, или более простой путь – обращение коллаборантов в Россию, чтобы и их приняла в свой состав, поскольку играть в псевдореферендумы не нужно ни агрессорцы, ни временно оккупированным территориям,

– подчеркнул советник.

Решения до сих пор не приняли

Как подчеркнул Андрющенко, в Кремле до сих пор окончательно не было принято решение, каким путем присоединить временно оккупированные территории Украины. Он отметил, что у россиян был отдельный план по псевдореферендуму и даже первые шаги к его подготовке, однако еще в начале мая 2022 года оккупанты от этого отказались.

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"Сейчас нет никаких движений в ту сторону, поэтому думаю, что россияне привлекут какой-то другой механизм. Проще и понятнее для всех, более контролируемый", - подытожил советник.

Андрющенко рассказал о планах Путина на оккупированные территории: смотрите видео



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