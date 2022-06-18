Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что говорится об Анжеле Клименко.

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Женщина принимала участие в организации псевдореферендума в 2014 году.

Она – бывшая депутат Покровского поселкового совета Мангушского района. Колаборантка ранее участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году. После полномасштабного вторжения так называемая политика решила именно перейти на сторону оккупантов. Более того, она даже возглавила один из гуманитарных штабов "Единой России".

Сын Клименко попал в плен россиян

Однако наиболее шокирующим является тот факт, пишет Андрющенко, что сын Клименко является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Женщина сама сдала его в плен россиянам. Не щадя эпитетов для коллаборантки, советник мэра Мариуполя заверил, что наказание за такие действия не заставит себя ждать.

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Сейчас Мариуполь закрыли на карантин

Ранее мэр временно оккупированного и практически разрушенного Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что захватчики закрыли на карантин. Из-за тотальной антисанитарии есть угроза вспышки холеры и дизентерии. Местным жителям ограничили доступ к реке и морю. При этом военные стараются ограничить в контактах с мариупольцами.

Резонансные случаи сотрудничества с врагом: коротко

СБУ задержала предателя, рассказывавшего россиянам о позициях украинских военных. Мужчину ранее завербовали российские спецслужбы, именно по их указанию он фотографировал перемещение военной техники и оборонные объекты.

В Херсонской области заместитель руководителя больницы передавал врагам данные об украинских полицейских. Во время вторжения сами правоохранители перенесли документацию в детскую больницу, чем воспользовался предатель.

Перешел на сторону оккупантов и мэр Святогорска на Донетчине Владимир Бандура. Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене.

Поклонник "русского мира" попал за решетку и в Одесской области - на 8 лет. Он сливал данные о ситуации в регионе противнику.

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